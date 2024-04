Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bioMérieux: initiative pour la sécurité alimentaire information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce une initiative conjointe avec Mérieux NutriSciences, baptisée 'Trusted Third Party', pour lancer un nouveau modèle de collaboration, basé sur les données, afin d'améliorer les systèmes de contrôle de la sécurité alimentaire.



Ce modèle a été conçu avec un groupe d'acteurs de l'industrie agroalimentaire mondiale, à savoir Barry Callebaut, Danone, Mars, Mondelēz International, Nestlé et PepsiCo, et pourra accueillir de nouveaux partenaires.



Dans ce modèle, les données des parties prenantes sont agrégées, puis combinées avec d'autres données publiques dignes d'intérêt, pour fournir des informations consolidées anonymisées et accompagner la prise de décisions critiques pour l'entreprise.





