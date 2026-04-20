BioMérieux : diagnostics rapides en sepsis réduisent coûts de santé dans pays du G7, selon OHE

* BioMérieux a publié 20 avril 2026 analyse économique multi-pays sur déploiement précoce diagnostics rapides d’identification et d’antibiogramme (ID/AST) chez patients à risque de sepsis. * Modélisation conclut à baisse moyenne de plus de 20 % des cas de sepsis dans sept pays du G7, avec prévention de milliers de progressions vers sepsis ou choc septique par an. * Évaluation indique économies nettes par patient de 500 EUR au Canada à 3 800 EUR au Japon, portées par moins d’entrées en réanimation et séjours hospitaliers plus courts. * Gains annuels nationaux estimés de 26 millions EUR au Canada à 2,5 milliards EUR aux États-Unis, incluant coûts aigus évités et réduction de complications post-sepsis. * Analyse estime 53 % à 83 % des économies concentrées pendant hospitalisation initiale, pointant enjeu de financement et de valorisation des diagnostics rapides. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. BioMérieux SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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