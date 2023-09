Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biomérieux : dévisse de -6% vers 88,25E information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 11:05









(CercleFinance.com) - Biomérieux dévisse de -6% vers 88,25E, suite à la publication d'un RNPG en chute de -29,1% à 162MnsE au terme du premier semestre 2023.

Le titre menace d'enfoncer le plancher des 89,1E du 20 juin, et se rapproche du support des 87,5E du 3/11/2022.





Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris -3.35%