bioMérieux: dans le vert sur des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, bioMérieux gagne 1% à la faveur de propos favorables d'UBS, qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours remonté de 129 à 138 euros sur le titre du spécialiste du diagnostic in vitro.



'Avant la publication trimestrielle du 7 mars, le multiple ne reflète pas la probabilité de l'une des prévisions de croissance les plus propres, les plus équilibrées et les plus rapides du secteur', juge le broker dans le résumé de sa note.





Valeurs associées BIOMERIEUX 115,60 EUR Euronext Paris +0,87%