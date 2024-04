Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bioMérieux: croissance de plus de 6% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - bioMérieux dévoile un chiffre d'affaires de 965 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, en hausse de 6,6% en données totales et de 9,8% à taux de change et périmètre constants, une croissance organique supérieure à ses attentes.



'La croissance de 14% des ventes de panels Biofire et le lancement prometteur de la solution Spotfire illustrent l'intérêt toujours croissant pour l'approche syndromique', souligne le directeur général Pierre Boulud, pointant en outre la performance en microbiologie (+9%).



Le spécialiste du diagnostic in vitro confirme ses objectifs pour 2024 d'une croissance organique des ventes entre +6 et +8%, et d'une progression du résultat opérationnel courant contributif d'au moins +10% à taux de change constant.





Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris 0.00%