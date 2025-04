bioMérieux: croissance de plus de 13% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - bioMérieux dévoile un chiffre d'affaires de près de 1,1 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2025, en hausse de 13,7% au total et de 12,7% en organique, une croissance supérieure aux attentes selon le groupe de diagnostics in vitro.



Il explique que cette dynamique a été 'portée par la progression de 11,8% des ventes des quatre moteurs de croissance du plan stratégique GO•28, et par la croissance remarquable des ventes des panels respiratoires Biofire, en augmentation de 21%'.



bioMérieux reste confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs 2025 d'une progression des ventes d'au moins 7% et d'une progression du résultat opérationnel courant contributif d'au moins 10%, les deux à périmètre et taux de change constants.





Valeurs associées BIOMERIEUX 112,5000 EUR Euronext Paris -4,90%