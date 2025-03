bioMérieux: autorisation 510(k) pour Vitek Compact Pro information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 08:50









(CercleFinance.com) - bioMérieux fait part de l'obtention de l'autorisation 510(k) de la FDA américaine pour Vitek Compact Pro, système d'identification des micro-organismes et d'antibiogramme. Son lancement commercial est programmé dans certains pays, avant un déploiement dans le monde entier à partir du deuxième trimestre 2025.



Ce système innovant peut être utilisé dans les laboratoires cliniques pour aider à diagnostiquer les maladies infectieuses et combattre l'antibiorésistance, ainsi que dans les laboratoires industriels pour identifier les contaminations et garantir la sécurité des consommateurs.



'Avec son ergonomie avancée et sa simplicité d'utilisation, il améliore l'expérience utilisateur et l'efficacité globale du laboratoire dans la mesure où les techniciens gagnent du temps entre le chargement des échantillons et le fonctionnement de l'instrument', souligne bioMérieux.



'Il offre l'un des flux de travail les plus efficaces, des résultats de routine parmi les plus rapides en matière d'identification et d'antibiogramme ainsi qu'une qualité microbiologique favorisant l'obtention de résultats diagnostiques précis et fiables', poursuit-il.





