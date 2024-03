Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BioMérieux: agrément de la FDA pour un test PCR multiplex information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - BioMérieux annonce avoir obtenu l'agrément 510(k) et la dérogation CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour sa gamme de tests rapides et innovants Biofire Spotfire Respiratory/Sore Throat (R/ST).



BioMérieux indique que sa solution est un test PCR multiplex unique capable de détecter et d'identifier, en environ 15 mn, les acides nucléiques de 15 des bactéries, virus et sous-types viraux les plus communément responsables d'infections respiratoires ou pharyngées.



Les échantillons peuvent être obtenus par prélèvement nasopharyngé ou oro-pharyngé.



Cet test 'permet aux cliniciens de rechercher plusieurs pathogènes dont les signes et les symptômes sont identiques pour les patients, ce qui permet in fine de prendre des décisions éclairées lors de la consultation ambulatoire. Ces résultats permettent de faire progresser le bon usage des antibiotiques et de moderniser la prise en charge des patients ' a souligné le Docteur Charles K. Cooper, Directeur Exécutif, Affaires Médicales, bioMérieux.







