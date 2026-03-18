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Biomerica progresse après avoir obtenu une première commande européenne importante pour un test de dépistage des infections de l'estomac
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions du fabricant de diagnostics Biomerica BMRA.O augmentent de 8,2 % à 2,25 $ avant le marché

** La société a obtenu sa première commande commerciale européenne pour son test de selles Hp Detect de la part d'une des plus grandes chaînes de laboratoires d'Europe ** Le test détecte H. pylori, une bactérie courante de l'estomac qui peut causer des ulcères et des cancers de l'estomac et qui est difficile à traiter en raison de la résistance aux antibiotiques - BMRA

** La commande est destinée au marché britannique et fait suite à l'approbation de l'autorité britannique de réglementation des médicaments en février, indique Co ** La vaste portée de la chaîne de laboratoires pourrait contribuer à l'expansion des ventes en Europe et entraîner des commandes répétées à mesure que les tests deviennent routiniers

** H. pylori affecte environ 45% des personnes dans les cinq plus grands pays d'Europe ** Le BMRA a augmenté de ~5% en 2025

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