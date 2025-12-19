BioMarin acquiert Amicus Therapeutics pour 4,8 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la transaction)

BioMarin Pharmaceutical BMRN.O a déclaré vendredi qu'il allait acquérir Amicus Therapeutics

FOLD.O pour environ 4,8 milliards de dollars, élargissant ainsi sa présence dans les maladies métaboliques rares.

Le fabricant de médicaments paiera 14,50 dollars par action pour Amicus, soit une prime de 33,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

Cette opération permet à BioMarin d'accéder aux traitements d'Amicus pour les troubles génétiques que sont la maladie de Fabry et la maladie de Pompe.

BioMarin prévoit de financer l'opération par des liquidités et une dette de 3,7 milliards de dollars.

Selon BioMarin, l'acquisition se traduira par une augmentation des recettes immédiatement après la clôture de la transaction.

L'opération devrait augmenter le bénéfice ajusté au cours des 12 premiers mois suivant la clôture de la transaction et être substantiellement relutive à partir de 2027, a déclaré l'entreprise.