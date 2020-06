BIOCORP signe avec Roche Diabetes Care France un accord de distribution sur la technologie Mallya

Le numéro un de l'auto-surveillance glycémique en France distribuera le dispositif connecté Mallya aux pharmaciens et l'intègrera à son écosystème digital Roche Diabetes

Issoire, le 30 juin 2020 à 7h30 CET - BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de distribution de son dispositif connecté Mallya avec Roche Diabetes Care France.

Dans le cadre de cet accord, Roche Diabetes Care France distribuera Mallya aux pharmacies d'officine en France. Ce dispositif médical est un capteur intelligent pour stylo injecteur réutilisable pendant 2 ans et compatible avec la majorité des stylos d'injection d'insuline, jetables et réutilisables. Il collecte automatiquement la dose d'insuline délivrée avec une précision proche de 100%.

Mallya sera dans le futur également intégré à l'écosystème Roche Diabetes composé de lecteurs de glycémie connectés (Accu-Chek Mobile, Accu-Chek Guide) et de solutions digitales destinées à une meilleure prise en charge du patient.

Gluci-Chek est une application smartphone utilisée régulièrement par près de 60 000 patients diabétiques en France. Elle réunit trois fonctionnalités majeures pour la gestion personnalisée du diabète : un outil de calcul des glucides avec visualisation des portions dans l'assiette,