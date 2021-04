BIOCORP et ROCHE DIABETES CARE FRANCE lancent le dispositif médical innovant Mallya pour faciliter le quotidien des patients diabétiques

o Disponible en pharmacie, Mallya s'intègre à la plupart des stylos à insuline jetables

o Les patients disposent d'un système connecté pour monitorer avec précision et sécurité leur traitement au quotidien



Issoire (France), 13 avril 2021, 8h00 CEST - Biocorp, société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, et Roche Diabetes Care France, entreprise de référence dans l'accompagnement des patients diabétiques, annoncent le lancement en France du dispositif médical Mallya, disponible en officines. Développé par Biocorp, ce dispositif intelligent pour stylo injecteur d'insuline collecte et transfère les données d'insuline, avec une précision proche de 100%2. Rechargeable via son port usb, il est compatible avec la plupart des stylos à insuline jetables1. Cette innovation vise à simplifier le quotidien des patients diabétiques sous insulinothérapie et pourrait contribuer à éviter les erreurs ou oublis.

Les entreprises de santé Biocorp et Roche Diabetes Care France concrétisent leur collaboration - annoncée en juin dernier - avec la distribution depuis début avril des dispositifs intelligents Mallya pour stylos injecteurs d'insuline. Fabriquée à Clermont-Ferrand, cette innovation à destination des patients diabétiques sous insuline est la première de sa catégorie à recevoir le marquage dispositif médical CE. Réutilisable et compatible avec 91%1 des stylos à insuline jetables,