BIOCORP et les Laboratoires Théa signent un partenariat pour le développement de solutions digitales innovantes

BIOCORP concevra et produira des dispositifs ophtalmiques uniques assortis de solutions technologiques complètes.

La plateforme ainsi développée permettra une amélioration de l'observance et de la qualité de vie des patients et un meilleur suivi par les professionnels de santé.

Issoire (France), le 19 juin 2020 à 7h30 CET - BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de partenariat avec les Laboratoires Théa, leader européen dans le domaine de l'ophtalmologie.

Dans le cadre de cet accord, BIOCORP et les Laboratoires Théa (à travers la société Théa Open Innovation) s'allient afin de concevoir, développer et fabriquer des dispositifs médicaux connectés pour aider les patients atteints de maladies cécitantes comme le glaucome. Le dispositif développé permet de participer à l'éducation thérapeutique des patients, à améliorer leur qualité de vie ainsi que celles des professionnels de santé.

Jean-Frédéric Chibret, Président des Laboratoires Théa, déclare : "Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'expertise de BIOCORP dans le développement de dispositifs médicaux connectés au sein de différents domaines thérapeutiques afin de pouvoir développer, dans un futur proche, un nouvel écosystème pour les patients.