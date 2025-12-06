 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 114,74
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Biocon intègre totalement Biocon Biologics dans le cadre d'une transaction de 5,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 06/12/2025 à 08:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Biocon acquiert des participations par le biais d'échanges d'actions avec Serum Institute, Tata Capital et Activ Pine

*

Shreehas Tambe dirigera l'entité combinée en tant que directeur général et administrateur délégué

*

Biocon a examiné les options d'introduction en bourse et de fusion avant de choisir l'intégration

(Ajout de détails au paragraphe 5, de puces, d'une signature et d'une date) par Rishabh Jaiswal et Rishika Sadam

La société biopharmaceutique indienne Biocon BION.NS a déclaré samedi qu'elle intégrerait complètement son unité biosimilaire Biocon Biologics BIOC.NS en tant que filiale à part entière, consolidant ainsi les activités biosimilaires et génériques de Biocon sous un même toit.

Biocon a déclaré qu'elle acquerrait les participations restantes dans Biocon Biologics auprès de Serum Institute Life Sciences, Tata Capital Growth Fund II et Activ Pine LLP par le biais d'un échange d'actions à raison de 70,28 actions Biocon pour 100 actions Biocon Biologics, au prix de 405,78 roupies indiennes ($4,51) par action Biocon. L'opération valorise Biocon Biologics à 5,5 milliards de dollars.

Shreehas Tambe, directeur général de Biocon Biologics, sera directeur général et administrateur délégué de l'entité combinée, et Kedar Upadhye sera directeur financier, a déclaré Biocon dans un communiqué de presse. Siddharth Mittal, directeur général de Biocon, passera à un rôle de direction du groupe.

L'intégration devrait être achevée d'ici au 31 mars.

Biocon, dont le siège est à Bengaluru, a déclaré avoir examiné plusieurs options pour Biocon Biologics, notamment une introduction en bourse et une fusion, avant de décider qu'une intégration par le biais de l'achat de participations minoritaires "offrait la voie la plus efficace et la plus créatrice de valeur".

Shreehas Tambe a déclaré à Reuters en janvier que Biocon pourrait introduire en bourse son activité clé de biosimilaires d'ici mars 2026 et visait une part à deux chiffres sur son marché principal, les États-Unis, pour ses nouveaux lancements.

Les biosimilaires sont des versions similaires et relativement abordables de médicaments biologiques complexes et coûteux utilisés pour traiter des maladies telles que le cancer et les maladies auto-immunes.

Biocon, qui avait précédemment repoussé ses projets d'introduction en bourse, attend de terminer l'intégration de Viatris, la société de biosimilaires qu'elle a acquise, et de refinancer sa dette.

La société a déclaré samedi qu'elle achèterait également la participation résiduelle détenue par Viatris VTRS.O pour 815 millions de dollars, dont 400 millions seront payables en espèces et 415 millions sous forme d'échange d'actions.

La société a également approuvé la levée de capitaux supplémentaires à hauteur de 45 milliards de roupies indiennes ($500 millions de dollars) par le biais d'un placement institutionnel qualifié, dont le produit sera affecté à la composante en numéraire payable à Viatris.

(1 $ = 89,9340 roupies indiennes)

Valeurs associées

VIATRIS
10,9300 USD NASDAQ +1,58%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme montre des fragments d'un obus de mortier tiré devant une maison endommagée à Chaman le 6 décembre 2025, suite à des tirs transfrontaliers nocturnes entre le Pakistan et l'Afghanistan ( AFP / Abdul BASIT )
    Nouvel affrontement entre l'Afghanistan et le Pakistan: au moins quatre civils tués
    information fournie par AFP 06.12.2025 09:09 

    Quatre civils ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi en Afghanistan lors d'échanges de tirs avec le Pakistan dans une région frontalière, nouvel épisode de l'affrontement entre les deux pays depuis début octobre. Le bilan est de quatre civils tués et quatre ... Lire la suite

  • Cette photo prise le 5 décembre 2025 montre un homme couvert de boue devant une maison dans une zone inondée à Aceh Tamiang, dans la province d'Aceh, sur l'île de Sumatra, en Indonésie ( AFP / AMANDA JUFRIAN )
    De nouvelles pluies torrentielles menacent le Sri Lanka et l'Indonésie, où la faim guette
    information fournie par AFP 06.12.2025 06:51 

    Le Sri Lanka et l'Indonésie redoutent de nouvelles pluies torrentielles prévues samedi, ce qui risque d'entraver les opérations de nettoyage après les inondations et glissements de terrain meurtriers de la semaine passée. La série de tempêtes tropicales et de pluies ... Lire la suite

  • Un complexe résidentiel endommagé par un bombardement russe à Kiev, le 3 décembre 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )
    Ukrainiens et Américains poursuivent leurs discussions en Floride
    information fournie par AFP 06.12.2025 06:47 

    Négociateurs ukrainiens et américains se retrouvent samedi en Floride pour leur troisième jour de discussions sur le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, au moment où les forces russes poursuivent leur avancée sur le front et leurs ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 05/12/2025
    Top 5 IA du 05/12/2025
    information fournie par Libertify 06.12.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom , Derichebourg , Getlink , Netflix , Stellantis. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank