Biocon intègre totalement Biocon Biologics dans le cadre d'une transaction de 5,5 milliards de dollars

Biocon acquiert des participations par le biais d'échanges d'actions avec Serum Institute, Tata Capital et Activ Pine

Shreehas Tambe dirigera l'entité combinée en tant que directeur général et administrateur délégué

Biocon a examiné les options d'introduction en bourse et de fusion avant de choisir l'intégration

La société biopharmaceutique indienne Biocon BION.NS a déclaré samedi qu'elle intégrerait complètement son unité biosimilaire Biocon Biologics BIOC.NS en tant que filiale à part entière, consolidant ainsi les activités biosimilaires et génériques de Biocon sous un même toit.

Biocon a déclaré qu'elle acquerrait les participations restantes dans Biocon Biologics auprès de Serum Institute Life Sciences, Tata Capital Growth Fund II et Activ Pine LLP par le biais d'un échange d'actions à raison de 70,28 actions Biocon pour 100 actions Biocon Biologics, au prix de 405,78 roupies indiennes ($4,51) par action Biocon. L'opération valorise Biocon Biologics à 5,5 milliards de dollars.

Shreehas Tambe, directeur général de Biocon Biologics, sera directeur général et administrateur délégué de l'entité combinée, et Kedar Upadhye sera directeur financier, a déclaré Biocon dans un communiqué de presse. Siddharth Mittal, directeur général de Biocon, passera à un rôle de direction du groupe.

L'intégration devrait être achevée d'ici au 31 mars.

Biocon, dont le siège est à Bengaluru, a déclaré avoir examiné plusieurs options pour Biocon Biologics, notamment une introduction en bourse et une fusion, avant de décider qu'une intégration par le biais de l'achat de participations minoritaires "offrait la voie la plus efficace et la plus créatrice de valeur".

Shreehas Tambe a déclaré à Reuters en janvier que Biocon pourrait introduire en bourse son activité clé de biosimilaires d'ici mars 2026 et visait une part à deux chiffres sur son marché principal, les États-Unis, pour ses nouveaux lancements.

Les biosimilaires sont des versions similaires et relativement abordables de médicaments biologiques complexes et coûteux utilisés pour traiter des maladies telles que le cancer et les maladies auto-immunes.

Biocon, qui avait précédemment repoussé ses projets d'introduction en bourse, attend de terminer l'intégration de Viatris, la société de biosimilaires qu'elle a acquise, et de refinancer sa dette.

La société a déclaré samedi qu'elle achèterait également la participation résiduelle détenue par Viatris VTRS.O pour 815 millions de dollars, dont 400 millions seront payables en espèces et 415 millions sous forme d'échange d'actions.

La société a également approuvé la levée de capitaux supplémentaires à hauteur de 45 milliards de roupies indiennes ($500 millions de dollars) par le biais d'un placement institutionnel qualifié, dont le produit sera affecté à la composante en numéraire payable à Viatris.

(1 $ = 89,9340 roupies indiennes)