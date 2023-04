BIO UV : Plan Eau du gouvernement français : BIO-UV Group, des technologies durables au service de la réutilisation des eaux usées (" REUT ") depuis plus de 10 ans

Fin mars 2023, le gouvernement français a présenté les principaux axes du plan Eau, à travers une série de 53 mesures, visant à mettre en place une gestion résiliente et concertée de l'eau en France face aux enjeux du changement climatique.

Ce plan Eau s'articule autour de plusieurs axes :

La valorisation des eaux non conventionnelles et l'accompagnement de 50 sites industriels dans la réduction de leur consommation en eau

La levée des freins réglementaires à la réutilisation des eaux usées épurées pour les industriels et certains usages domestiques dans le respect et la protection de la santé des populations et des écosystèmes

L'étude de faisabilité de projets de réutilisation des eaux usées (« REUT ») auprès de collectivités du littoral

Ce plan Eau fixe notamment pour objectif de passer de moins de 1% à 10% de réutilisation des eaux usées en France d'ici 2030, à travers le lancement de 1 000 projets en cinq ans pour recycler et réutiliser l'eau. A terme, l'objectif est d'économiser 300 millions de m 3 .

Les eaux usées traitées représentent un volume annuel de plus de 8 milliards de m 3 en France métropolitaine, qui repartent dans le milieu naturel sans avoir eu une seconde vie.

BIO-UV Group : déjà de nombreux projets de REUT déployés en France et à l'international

La REUT constitue depuis plusieurs années un axe de développement pour BIO-UV Group qui dispose d'une gamme complète de systèmes de désinfection par rayons ultraviolets de type C (RW UV-C) pour traiter une large sélection d'applications et de débits afin d'obtenir une eau conforme aux normes, sans ajout de produits chimiques.

Au-delà des projets pilotes initiés avec succès sous le contrôle de l'INRAE à Narbonne (IRRI-ALT'EAU) et dans la plaine de l'Adour (SMART FERTI REUSE) avec VEOLIA pour l'irrigation d'hectares de vigne et de cultures céréalières, BIO-UV Group a déployé de nombreux projets au cours des dernières années, en France (Bonifacio, La Grande Motte, Lunel) mais aussi à l'international (Maroc, Espagne, Grèce, Costa Rica, etc.).

Le parc actuel de réacteurs UV-C installés par le groupe a permis, en 2022, de retraiter 30 millions de m 3 d'eaux usées avec une qualité d'eau conforme aux exigences de la REUT, soit 10% des volumes visés dans le cadre du plan Eau du gouvernement français.

Plus récemment en France, BIO-UV Group a conclu des accords de partenariat concernant des projets de REUT pour de grandes métropoles du littoral méditerranéen, dont la ville de Cannes, dans le cadre de la réutilisation des eaux usées retraitées pour l'arrosage des espaces verts, des ronds-points ou pour le lavage des trottoirs.

Fort de son expérience et de la volonté de l'Etat français d'appliquer rapidement ce plan, BIO-UV Group entend ainsi contribuer significativement au cours des prochaines années à l'objectif fixé par le gouvernement français visant à porter à 10% la réutilisation des eaux usées en France d'ici 2030.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext ® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

