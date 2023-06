BIO-UV GROUP : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 5 au 9 juin 2023 dans le cadre du programme de rachat d'actions

Présentation agrégée par jour et par marché

Emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché BIO-UV GROUP 969500GV06OGYU2T9502 5/06/2023 FR0013345493 - - ALXP BIO-UV GROUP 969500GV06OGYU2T9502 6/06/2023 FR0013345493 1 000 4,12 € ALXP BIO-UV GROUP 969500GV06OGYU2T9502 7/06/2023 FR0013345493 1 000 4,2123 € ALXP BIO-UV GROUP 969500GV06OGYU2T9502 8/06/2023 FR0013345493 1 000 4,1875 € ALXP BIO-UV GROUP 969500GV06OGYU2T9502 9/06/2023 FR0013345493 1 000 4,1887 € ALXP

Le détail transaction par transaction est consultable sur le site internet de BIO-UV Group, espace Investisseurs, onglet Informations réglementées.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext ® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Des informations détaillées concernant la société, notamment relatives à son activité, figurent ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la société, sur l'espace Investisseurs de son site Internet ( www.bio-uv.com ).

Contacts :

BIO-UV Group

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com Relations investisseurs

Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Relations presse

Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

