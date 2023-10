BIO-UV GROUP : BIO-UV Group signe un nouvel accord multinational avec INNOVASEA

Des valeurs communes, une expertise partagée et une ambition : pénétrer le marché nord-américain de l'aquaculture !

BIO-UV Group (Euronext Growth ® - FR001334549 - ALTUV) , spécialiste européen des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, annonce un nouveau partenariat prometteur avec INNOVASEA (Boston), fournisseur mondial de solutions technologiquement avancées pour l'aquaculture et la pisciculture. Avec cet accord, BIO-UV Group ambitionne d'accélérer son développement sur le marché mondial de l'aquaculture, et plus particulièrement sur le marché nord-américain.

Dans le cadre de cet accord, INNOVASEA va commercialiser les solutions de BIO-UV Group et les adapter aux normes en vigueur sur le marché aquacole nord-américain. INNOVASEA offre une expertise et propose des solutions innovantes en matière de design et conception de RAS (systèmes d'aquaculture en recirculation). L'entreprise dispose de bureaux à travers le monde, aux États-Unis, au Canada, en Norvège, au Chili, en Grèce et en Australie.

BIO-UV Group a accéléré son développement sur le marché de l'aquaculture avec l'acquisition de triogen en 2019 et l'intégration de nouvelles technologies durables comme l'ozone et l'oxydation avancée (AOP). Le groupe a investi plus d'un million d'euros dans la recherche et le développement au cours de ces deux dernières années, avec l'appui de son bureau d'études et d'ingénierie basé au Royaume-Uni, pour la mise au point d'un nouveau générateur d'ozone pour l'industrie et l'aquaculture.

"Nous sommes ravis d'annoncer ce nouveau partenariat avec INNOVASEA", a déclaré Laurent-Emmanuel Migeon, PDG de BIO-UV Group. "Nous sommes convaincus qu'en travaillant ensemble, nous ouvrirons de nouvelles voies commerciales, en particulier en Amérique du Nord. Ce partenariat est riche en opportunités d'expansion pour les deux parties, car nous partageons notre passion pour le développement durable et bénéficierons de l'expertise, de l'expérience et des réseaux de chacun."

Simon Marshall, Directeur général adjoint de BIO-UV Group, a ajouté : "L'aquaculture est un secteur en pleine expansion, essentiel à la protection de nos océans et au maintien de la sécurité alimentaire mondiale pour les générations futures. BIO-UV Group est déterminé à jouer son rôle et à soutenir la croissance de ce secteur, grâce à ses solutions de désinfection de l'eau par UV et de traitement de l'eau par l'ozone. INNOVASEA bénéficie d'une excellente réputation dans le secteur et, grâce à ses canaux de distribution bien établis, est le partenaire idéal pour accélérer notre croissance. "

"Nous sommes ravis de nous associer à BIO-UV Group et d'offrir à nos clients sa technologie UV et ses traitements de l'eau de pointe", déclare Marc Turano, Vice-Président d'INNOVASEA et Directeur général de l'aquaculture terrestre. "INNOVASEA est reconnue dans toute l'industrie pour concevoir des systèmes RAS adaptés aux besoins spécifiques des professionnels et pour offrir les meilleures solutions techniques disponibles sur le marché. Ce nouveau partenariat nous permet de continuer à fournir des réacteurs UV de haute qualité à nos clients."

À propos d'INNOVASEA

S'appuyant sur des technologies de pointe et fort de son engagement dans la R&D, INNOVASEA révolutionne l'aquaculture avec des solutions performantes pour l'élevage des poissons, afin de rendre les océans et écosystèmes aquatiques plus durables pour les générations futures. Avec plus de 275 employés dans le monde, Innovasea fournit des solutions complètes pour la pisciculture et des recherches sur les espèces en eau de mer et eau douce - y compris la fourniture d'équipements de qualité, efficaces et conçus pour durer, des services de conseil, ainsi que des plateformes, études et produits innovants pour le marché aquacole.

Pour en savoir plus, consultez INNOVASEA.com

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext ® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Contacts :

BIO-UV Group

Isabelle Sost

+33 (0)6 16 26 05 93

isost@bio-uv.com Relations presse

La Toile des Médias, David PILO

+33 (0)6 20 67 70 37

dpilo@latoiledesmedias.com Relations presse financière

Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr