BIO-UV GROUP : BIO-UV Group annonce le déménagement de son site de production de CORELEC à Seysses

BIO-UV Group annonce le déménagement de son site de production de CORELEC à Seysses

BIO-UV Group, spécialiste du traitement et de la désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP, annonce le déménagement du site de production de sa filiale CORELEC, un des leaders français des solutions de traitement de l'eau de piscine par électrolyse de sel, dans de nouveaux locaux situés à Seysses. Cette implantation marque une étape stratégique dans le développement du groupe et vise à renforcer sa position sur le marché de la piscine.

Une optimisation stratégique de l'outil industriel BIO-UV Group

Ce déménagement s'inscrit dans une logique de rationalisation multisites et d'optimisation industrielle. L'organisation de la production est désormais pensée de manière complémentaire entre les différents sites BIO-UV Group (localisés à Lunel, à Seysses et en Grande-Bretagne), permettant une meilleure allocation des espaces, une industrialisation renforcée, une optimisation des flux de production et une efficacité opérationnelle accrue.

Le site de Seysses adopte une orientation davantage centrée sur la relation client et la collaboration, tandis que certaines opérations sont centralisées sur le site principal à Lunel afin de gagner en performance et en cohérence industrielle.

« Le déménagement du site de CORELEC constitue une étape structurante dans le développement de BIO-UV Group. Cette nouvelle organisation industrielle nous permet d'optimiser notre outil de production, de renforcer notre performance opérationnelle et d'offrir un environnement plus qualitatif à nos équipes comme à nos clients. Elle confirme notre ambition, consolider notre position sur le marché de la piscine et poursuivre une croissance maîtrisée, fondée sur l'innovation, la qualité et la structuration industrielle du groupe. » explique Laurent-Emmanuel Migeon, PDG de BIO-UV Group.

Des infrastructures modernisées et orientées client

Les nouveaux locaux de CORELEC, d'une superficie totale de 1 332 m², offrent une montée en gamme significative des espaces et des conditions de travail via :

La création d'un showroom dédié à la présentation des solutions du groupe en matière de traitement de l'eau des piscines,

L'aménagement de salles de réunion pour accueillir clients et partenaires dans un cadre propice aux présentations et formations,

La mise en place d'un espace dédié au SAV, et l'amélioration globale de l'environnement de travail et de l'image de marque.

Ces aménagements illustrent la volonté du groupe de renforcer la proximité avec ses clients et partenaires, tout en valorisant son expertise technologique et industrielle.

Renforcement des équipes et structuration industrielle

Dans le cadre de cette évolution, l'entreprise a recruté une personne dédiée à la gestion de la production et de la logistique. Ce renfort stratégique contribue à améliorer la performance opérationnelle, structurer les processus industriels et assurer le suivi qualité en relais du siège social. Cette dynamique RH témoigne de la volonté du groupe d'accompagner durablement la croissance de sa filiale par une organisation renforcée.

Un projet inscrit dans la démarche RSE du groupe

Fidèle à ses engagements environnementaux, et à l'image du site du siège social à Lunel, le nouveau bâtiment intègrera, à terme, des panneaux photovoltaïques en toiture et deux bornes de recharge pour véhicules électriques sur le parking. Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie RSE du groupe, visant à concilier performance industrielle et responsabilité environnementale.

Avec ce nouveau site, le groupe affirme sa vision long terme : conjuguer excellence industrielle, proximité client et engagement responsable pour accompagner durablement sa croissance sur le marché de la piscine.

A propos de CORELEC :

Rachetée en 2021 par BIO-UV Group, CORELEC, conçoit, fabrique et commercialise des solutions de traitement de l'eau depuis près de 20 ans. Sous sa marque Akeron, CORELEC est devenu en quelques années, l'un des principaux fabricants d'électrolyseurs au sel en France. CORELEC conçoit et produit également des systèmes de régulation de l'eau, des coffrets électriques et commercialise des pompes à chaleur design et haut de gamme sous la marque Akeron.

À propos de BIO-UV Group :

Depuis plus de 35 ans, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de traitement de l'eau par rayons ultraviolets (UV-C), ozone, AOP et électrolyse de sel pour diverses applications : piscines, aquaculture, aquarium, eaux de process industriel, eaux usées et potabilisation. En 2011, elle a ajouté à sa gamme le traitement des eaux de ballast des navires. Les produits de la société sont industrialisés dans ses sites de production spécialisés à Lunel et Seysses, en France, ainsi qu'en Grande-Bretagne, ce qui lui permet de répondre rapidement aux exigences spécifiques de ses clients partout dans le monde. La société cotée en bourse depuis juillet 2018, a un chiffre d'affaires consolidé de 35,9 millions d'euros en 2025 et un effectif actuel de +150 employés. Plus de 50% des ventes du groupe sont réalisées à l'export.

Contact presse : Contact BIO-UV Group :

La Toile des Médias, David PILO Isabelle SOST

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dpilo@latoiledesmedias.com isost@bio-uv.com