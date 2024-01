BIO-UV GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2023

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BIO-UV Group (Euronext Growth ® - FR001334549 - ALTUV) , spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 60 562

Solde en espèces : 85 683,23 €

Au cours du 2 nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 186 102 titres 552 735,12 € 1 704 transactions VENTE 172 437 titres 518 048,30 € 1 438 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 46 897

Solde en espèces : 120 369,78 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 150 000,00 €

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext ® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Plus d'informations sur www.bio-uv.com .

Contacts :

BIO-UV Group

Sébastien Marin-Laflèche

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com Relations investisseurs

Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Relations presse

Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 704 186 102 552 735,12 1 438 172 437 518 048,30 03/07/2023 13 619 2460,96 6 454 1824,17 04/07/2023 9 955 3760,6 12 1159 4552,2 05/07/2023 5 637 2480,03 4 395 1551,09 06/07/2023 15 1478 5701,98 6 487 1901,64 07/07/2023 6 1035 4000,07 23 1585 6180,39 10/07/2023 2 158 650,52 33 2755 11522,79 11/07/2023 14 760 3116,53 8 742 3077,15 12/07/2023 30 2241 9102,49 18 1188 4843,59 13/07/2023 10 1020 4132,12 8 592 2396,59 14/07/2023 13 1480 5945,31 13 1233 4984,28 17/07/2023 11 1873 7511,85 11 1620 6522,93 18/07/2023 4 1310 5240,92 8 494 1984,1 19/07/2023 7 354 1439,33 25 2493 10226,29 20/07/2023 33 2891 11166,78 15 2037 7856,1 21/07/2023 14 1528 5770,49 13 1533 5816,2 24/07/2023 9 752 2795,33 2 241 907,34 25/07/2023 8 929 3428,2 10 906 3348,67 26/07/2023 3 455 1678,4 4 269 995,3 27/07/2023 6 328 1207,14 4 401 1478,97 28/07/2023 10 630 2314,12 7 465 1712,64 31/07/2023 5 422 1541,31 4 323 1182,66 01/08/2023 8 644 2347,19 8 772 2821,58 02/08/2023 11 1274 4641,05 10 654 2396,98 03/08/2023 15 1158 4171,58 5 626 2264,43 04/08/2023 10 969 3454,29 9 306 1098,14 07/08/2023 4 977 3516,13 13 1266 4560,89 08/08/2023 10 1043 3727,89 5 500 1775 09/08/2023 7 744 2631,6 1 200 709 10/08/2023 8 617 2169,06 18 1715 6081,05 11/08/2023 9 887 3184,6 8 882 3180,23 14/08/2023 3 500 1800 12 901 3251,71 15/08/2023 6 549 1973,98 4 572 2059,89 16/08/2023 17 1705 6114,3 9 1977 7120,17 17/08/2023 15 1408 5070,77 6 728 2622,55 18/08/2023 7 999 3561,63 7 505 1814,01 21/08/2023 2 89 327,96 19 2425 8880,11 22/08/2023 4 444 1674,99 12 1318 5024,08 23/08/2023 17 1918 7356,11 18 1841 7121,36 24/08/2023 18 1981 7548,6 9 906 3504,95 25/08/2023 9 938 3568,06 4 66 250,23 28/08/2023 5 380 1466,8 25 3062 11824,22 29/08/2023 0 0 0 12 1014 3992,55 30/08/2023 20 1916 7479,05 15 1868 7324,93 31/08/2023 26 2175 8252,35 12 1462 5543,46 01/09/2023 11 660 2449,4 8 893 3337,14 04/09/2023 16 1634 6069,05 11 2334 8784,2 05/09/2023 22 2783 10275,21 1 20 74 06/09/2023 10 827 2964,15 11 2118 7657,74 07/09/2023 12 583 2119,13 7 636 2326,83 08/09/2023 1 50 182,5 8 439 1607,15 11/09/2023 2 300 1096 5 168 615,86 12/09/2023 8 683 2496,37 7 781 2862,84 13/09/2023 0 0 0 14 1283 4771,13 14/09/2023 16 1364 5100,34 5 559 2086,96 15/09/2023 10 916 3347,1 3 513 1866,86 18/09/2023 17 1130 4078,36 2 12 43,23 19/09/2023 12 1372 4892,7 8 838 3000,34 20/09/2023 7 556 1968,84 7 480 1705,75 21/09/2023 32 2461 8313,12 4 172 570,93 22/09/2023 11 838 2739,31 8 525 1728,47 25/09/2023 15 1928 6116,26 0 0 0 26/09/2023 10 756 2341,81 10 1380 4291,25 27/09/2023 14 1459 4368,99 22 1938 5869,54 28/09/2023 13 1042 3209,61 24 1293 4023,83 29/09/2023 18 1871 5769,26 19 1885 5855,14 02/10/2023 13 1026 3146,32 10 1206 3745,66 03/10/2023 9 941 2889,71 9 927 2851,64 04/10/2023 2 88 270,16 6 1186 3636,38 05/10/2023 13 2736 8349,39 5 1059 3248,29 06/10/2023 19 2110 6323,16 6 711 2150,45 09/10/2023 41 2964 8645,02 7 1108 3133,64 10/10/2023 14 1207 3379,8 17 1381 3886,87 11/10/2023 7 475 1331,55 13 1374 3858,03 12/10/2023 50 7167 19060,94 21 3333 8717 13/10/2023 15 2743 6756,59 10 2002 4988,46 16/10/2023 5 2202 5445,56 7 2250 5599,25 17/10/2023 7 1227 3084,16 13 1512 3813,25 18/10/2023 18 1435 3906,39 20 2700 7475,92 19/10/2023 21 2077 5569,82 9 1332 3547,41 20/10/2023 16 1659 4413,4 1 333 889,11 23/10/2023 19 2459 6375,04 1 8 20,44 24/10/2023 11 1278 3223,6 9 767 1937,7 25/10/2023 16 2264 5668,57 3 710 1782,45 26/10/2023 11 740 1826,93 2 202 499,96 27/10/2023 13 2168 5301,86 15 2216 5488,81 30/10/2023 8 1045 2522,23 7 400 968,5 31/10/2023 12 1041 2481,34 10 1280 3070,1 01/11/2023 9 1274 3061,29 13 1540 3753,74 02/11/2023 5 1021 2497,57 21 1944 4790,2 03/11/2023 9 784 2016,58 16 2411 6167,58 06/11/2023 17 1565 4225,94 25 3154 8501,95 07/11/2023 16 1161 3153,57 7 714 1925,1 08/11/2023 27 2639 6833,37 12 472 1235,97 09/11/2023 1 350 903 18 3014 7722,92 10/11/2023 32 3853 9785,35 4 689 1764,29 13/11/2023 1 50 126,25 7 820 2079,61 14/11/2023 16 1980 5035,93 12 1208 3086,67 15/11/2023 14 1612 4141,28 16 1474 3837,04 16/11/2023 17 2087 5242,01 3 213 530,43 17/11/2023 2 275 689,46 13 2135 5363,81 20/11/2023 23 2143 5320,42 7 1449 3573,77 21/11/2023 15 979 2402,95 11 2792 6902,29 22/11/2023 16 1238 3096,51 7 565 1417,06 23/11/2023 11 2071 5069,88 10 1065 2618,02 24/11/2023 26 4906 12003,92 36 5536 13968,29 27/11/2023 12 1449 3581,42 17 2405 5998,31 28/11/2023 20 2239 5592,04 7 732 1819,5 29/11/2023 6 682 1707,74 15 2864 7241,01 30/11/2023 6 655 1688,64 18 1318 3432,51 01/12/2023 42 5302 13773,86 58 5114 13663,24 04/12/2023 13 1555 4092,26 20 3650 9663,86 05/12/2023 40 6665 16783,67 4 559 1386,99 06/12/2023 6 679 1699,78 9 3663 9184,09 07/12/2023 8 1462 3656,68 16 2826 7117,69 08/12/2023 6 1389 3471,38 7 500 1255 11/12/2023 11 1354 3423,67 12 1620 4094,97 12/12/2023 11 1160 2943,7 7 842 2148,8 13/12/2023 16 2120 5312,37 8 2090 5221,04 14/12/2023 29 2863 7025,54 21 3423 8460,51 15/12/2023 9 2323 5621,45 9 1258 3028,51 18/12/2023 18 1674 4037,88 13 2330 5662,41 19/12/2023 20 1910 4609,49 9 1388 3370,84 20/12/2023 21 2709 6451,31 15 2622 6263,71 21/12/2023 15 1249 3005,71 18 1785 4340,11 22/12/2023 25 2047 4937,91 5 925 2260,85 27/12/2023 27 2351 5531,43 8 971 2299,89 28/12/2023 5 485 1136,09 30 3342 8031,85 29/12/2023 26 2357 5694,3 14 1813 4388,75