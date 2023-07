BIO-UV GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2023

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BIO-UV Group (Euronext Growth ® - FR001334549 - ALTUV) , spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 46 897

Solde en espèces : 120 369,78 €

Au cours du 1 er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 155 014 titres 687 381,01 € 1 803 transactions VENTE 170 763 titres 760 705,82 € 1 657 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 62 646

Solde en espèces : 47 044,97 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 150 000,00 €

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext ® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Plus d'informations sur www.bio-uv.com .

Contacts :

BIO-UV Group

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com Relations investisseurs

Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Relations presse

Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 803 155 014 687 381,01 1 657 170 763 760 705,82 02/01/2023 14 1179 5441,44 0 0 0 03/01/2023 0 0 0 25 3013 13971,58 04/01/2023 0 0 0 18 1831 8857,46 05/01/2023 2 500 2440 10 942 4605,16 06/01/2023 7 472 2314,17 7 1165 5725,28 09/01/2023 12 1005 4878,57 7 437 2124,34 10/01/2023 18 1166 5643,91 9 897 4341,75 11/01/2023 14 833 4015,39 10 1216 5919,61 12/01/2023 10 843 4065,87 11 1224 5912,53 13/01/2023 8 644 3121,15 12 1079 5251,49 16/01/2023 6 357 1736,34 13 964 4705,86 17/01/2023 17 1381 6691,08 2 370 1796,05 18/01/2023 3 254 1226,29 10 470 2276,45 19/01/2023 8 776 3756,93 22 2500 12184 20/01/2023 28 2085 10076,18 4 367 1759,77 23/01/2023 2 177 852,87 13 1494 7241,27 24/01/2023 3 800 3890,48 13 1667 8139,79 25/01/2023 11 862 4200,35 17 1677 8207,57 26/01/2023 7 465 2302,54 30 3660 18392,23 27/01/2023 38 3399 17467,46 18 2104 10962,05 30/01/2023 11 1458 7361,44 10 1753 8928,91 31/01/2023 32 3274 16282,58 14 1477 7377,02 01/02/2023 0 0 0 20 1855 9377,21 02/02/2023 11 1256 6320,32 14 1541 7790,68 03/02/2023 18 1817 9161,5 15 1763 8916,37 06/02/2023 11 779 3921,64 5 391 1975,33 07/02/2023 11 803 4026,72 4 342 1721,22 08/02/2023 14 1165 5842,24 8 521 2620,89 09/02/2023 13 882 4413,18 8 985 4938,99 10/02/2023 31 2173 10737,88 3 200 969,5 13/02/2023 3 464 2256,25 9 1049 5112,3 14/02/2023 9 554 2705,63 7 713 3504,61 15/02/2023 16 901 4401,39 13 843 4124,71 16/02/2023 10 851 4144,88 10 739 3610,02 17/02/2023 0 0 0 28 2762 13805,86 20/02/2023 3 399 2049,86 21 1811 9274,13 21/02/2023 28 1881 9623,2 2 365 1869,38 22/02/2023 20 1125 5634,68 7 791 3961,8 23/02/2023 3 202 1019,21 16 1760 8883,07 24/02/2023 9 608 3087,55 8 1051 5379,65 27/02/2023 5 306 1559,99 10 939 4819,04 28/02/2023 13 2580 13223,53 8 774 3977,12 01/03/2023 41 3271 15809,07 37 2968 14510,55 02/03/2023 27 1246 6002,61 13 2160 10369,3 03/03/2023 17 4349 20721,68 36 4335 20801,5 06/03/2023 17 986 4802,51 19 2438 11934,5 07/03/2023 32 3539 17356,67 9 2729 13437,6 08/03/2023 28 1440 6989,04 9 1513 7307,34 09/03/2023 20 1688 8125,86 6 687 3314,78 10/03/2023 24 2212 10563,63 2 1400 6713,98 13/03/2023 18 2997 13990,9 22 2509 11784,02 14/03/2023 2 150 697,5 10 475 2223,38 15/03/2023 25 1268 5927,27 7 721 3386,39 16/03/2023 21 1719 8030,48 15 1260 5905,12 17/03/2023 17 1426 6635,75 18 775 3619,64 20/03/2023 9 787 3642,24 9 827 3866,47 21/03/2023 7 787 3681,11 8 1372 6431,52 22/03/2023 9 822 3853,37 8 992 4658,13 23/03/2023 14 1634 7664,44 10 1326 6263,1 24/03/2023 19 1957 9103,38 10 950 4421,3 27/03/2023 6 383 1789,45 9 1586 7432,31 28/03/2023 19 1416 6597,85 9 692 3216,07 29/03/2023 16 1002 4579,74 16 1127 5190,17 30/03/2023 6 536 2526,11 18 1580 7399,61 31/03/2023 30 2601 12081,91 26 3292 15330,19 03/04/2023 15 1377 6507,43 29 1978 9416,47 04/04/2023 55 3686 16122,56 28 2434 10685,99 05/04/2023 20 2285 9861,37 33 3060 13267,24 06/04/2023 11 1233 5438,27 20 2009 8916,95 11/04/2023 29 2481 10747,44 7 843 3713,16 12/04/2023 34 2357 9677,61 11 831 3423,47 13/04/2023 9 743 3016,88 11 1266 5153,51 14/04/2023 9 945 3897,56 16 1691 7021,03 17/04/2023 18 2407 9920,45 12 856 3574,48 18/04/2023 13 655 2671,88 2 290 1183,81 19/04/2023 24 966 3919,93 11 752 3071,84 20/04/2023 19 1516 6027,92 12 885 3534,87 21/04/2023 25 1826 7083,24 13 343 1333,86 24/04/2023 18 904 3435,2 1 90 349,65 25/04/2023 21 1423 5217,71 15 957 3471,9 26/04/2023 20 1372 4837,81 17 1552 5503,55 27/04/2023 9 1000 3510 4 456 1614,29 28/04/2023 12 846 2954,15 17 1178 4144,2 02/05/2023 18 1303 4564,15 16 1232 4342,43 03/05/2023 14 881 3065,09 9 862 3011,14 04/05/2023 6 1157 4064,77 27 3410 12091,52 05/05/2023 9 971 3480,65 12 1613 5824,87 08/05/2023 7 1256 4552,62 11 1660 6061,49 09/05/2023 17 2419 8715,9 9 745 2692,95 10/05/2023 0 0 0 14 1711 6225,47 11/05/2023 13 929 3355,55 10 844 3053,25 12/05/2023 10 1099 4029,15 26 2694 9926,85 15/05/2023 18 2385 8631,55 13 1526 5579,97 16/05/2023 7 751 2720,35 6 640 2325,63 17/05/2023 19 1200 4372,92 7 1324 4825,05 18/05/2023 3 197 726,46 10 1249 4566,84 19/05/2023 17 1620 6032,72 7 1027 3837,08 22/05/2023 9 619 2281,7 4 595 2210,37 23/05/2023 1 100 375 17 1786 6738,4 24/05/2023 29 3177 11890,56 20 2606 9770,42 25/05/2023 3 170 639,18 21 1700 6481,59 26/05/2023 11 1319 5203,59 17 2538 10009,62 29/05/2023 3 240 940,51 0 0 0 30/05/2023 3 290 1144,05 3 340 1345,24 31/05/2023 18 1638 6361,01 5 354 1377,87 01/06/2023 11 1112 4249,06 12 1233 4752,72 02/06/2023 9 966 3742,57 21 2039 7916,83 05/06/2023 5 240 942,05 9 759 2981,05 06/06/2023 10 1198 4899,82 34 3318 13312,48 07/06/2023 7 874 3679,28 18 988 4161,06 08/06/2023 13 1173 4918,27 12 1191 4953,37 09/06/2023 8 237 999,48 23 2769 11791,79 12/06/2023 3 180 781,96 19 1747 7712,31 13/06/2023 9 866 3837,94 8 815 3637,43 14/06/2023 23 1629 7163,2 15 1851 8203,26 15/06/2023 28 1907 8363,91 6 615 2711,78 16/06/2023 34 3342 14257,97 9 1344 5889,14 19/06/2023 16 1383 5832,94 15 894 3770,62 20/06/2023 2 82 343,1 10 1126 4752,4 21/06/2023 0 0 0 23 2166 9246 22/06/2023 20 935 3960,38 7 285 1204,21 23/06/2023 11 789 3331,47 12 537 2282,3 26/06/2023 13 733 3062,18 16 1428 5998,31 27/06/2023 15 948 3995,73 14 1676 7112,11 28/06/2023 22 1708 7166,94 16 1578 6634,7 29/06/2023 29 2982 12361,88 8 607 2532,65 30/06/2023 16 1095 4428,73 10 654 2641,96

