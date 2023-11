BIO-UV GROUP : 1001Electrodes(R) part à la conquête du marché espagnol avec une offre enrichie

1 an après son lancement, la solution éco-responsable 1001Electrodes ® de BIO-UV Group rencontre déjà un vif succès en France !

BIO-UV Group, spécialiste du traitement et de la désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, Ozone et AOP, annonce à l'occasion du Salon Piscina Wellness à Barcelone , le lancement de sa marque 1001Electrodes ® sur le marché espagnol. Ce nouveau développement s'accompagne de l'extension de son offre de cellules compatibles permettant de prolonger la durée d'utilisation des électrolyseurs de sel : 216 références et 32 marques sont dès à présent disponibles sur son site de vente en ligne, 1001Electrodes.com . Grâce à 1001Electrodes ® , les professionnels de la piscine peuvent commander à tout moment et recevoir rapidement une cellule compatible pour donner une seconde vie aux électrolyseurs de leurs clients. Un engagement supplémentaire de BIO-UV Group dans l'économie circulaire !

Une offre étendue pour prolonger la durée de vie des électrolyseurs !

Pour assurer leur bon fonctionnement, les piscines au sel sont équipées d'un électrolyseur composé d'une cellule ou électrode. Cette pièce maitresse, garantit la désinfection de l'eau en transformant les molécules de sel en chlore naturel. La durée de vie d'une cellule est estimée à environ 10 000 heures en moyenne. Cette durée peut évidemment varier en fonction de l'utilisation mais aussi de l'entretien de celle-ci.

Grâce à l'appui de sa filiale Corelec, qui bénéficie de plus de 20 ans d'expertise en matière d'électrolyse de sel sur le marché français, BIO-UV Group a lancé l'année dernière cette nouvelle activité éco-responsable : 1001Electrodes ® , des cellules compatibles avec les marques référentes d'électrolyseurs du marché.

1 an après son lancement sur le marché français, cette offre évolue pour s'exporter auprès du large réseau des piscinistes en Espagne : « pour s'adapter au marché espagnol et coller aux besoins locaux, nous avons ajouté des références et des marques de cellules. Notre offre s'enrichit donc de 42 nouvelles références et 6 nouvelles marques au catalogue en ligne 1001electrodes.com » précise Isabelle Sost, directrice marketing et communication de BIO-UV Group.

Avec un catalogue qui comporte dorénavant 216 cellules différentes et 32 marques les plus répandues sur le marché français et espagnol, BIO-UV Group propose une offre unique sur le marché, avec une solution compatible, accessible et durable à l'infini !

1001Electrodes ® , une solution éco-responsable qui a rapidement conquis les professionnels de la piscine !

Lancée l'année dernière à l'occasion de l'édition 2022 du salon PISCINE GLOBAL, l'activité 1001Electrodes ® a rapidement conquis les professionnels du secteur. La clé du succès : réactivité (expédition sous 24H), complétude de l'offre et prix abordable. Des pièces dont la qualité est garantie 3 ans par la filiale CORELEC de BIO-UV Group, acteur majeur du marché des électrolyseurs au sel.

BIO-UV Group et son offre 1001Electrodes ® sont présents sur Piscina Wellness, à Barcelone

du 27 au 30 novembre - stand BIO-UV Group F31

À propos de BIO-UV Group

Depuis plus de 30 ans, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de traitement de l'eau par rayons ultraviolets (UV-C), ozone, AOP et électrolyse de sel pour diverses applications : piscines, aquaculture, aquarium, eaux de process industriel, eaux usées et potabilisation. En 2011, elle a ajouté à sa gamme le traitement des eaux de ballast des navires. Les produits de la société sont industrialisés dans ses sites de production spécialisés à Lunel et Muret, en France, ainsi qu'en Grande Bretagne ce qui lui permet de répondre rapidement aux exigences spécifiques de ses clients partout dans le monde. La société cotée en bourse depuis juillet 2018, a un chiffre d'affaires consolidé de 51,3 millions d'euros en 2022 et un effectif actuel de 160 employés. Plus de 55% des ventes du groupe sont réalisées à l'export.

Contact presse :

La Toile des Médias, David PILO

04 66 72 68 55 – 06 20 67 70 37

dpilo@latoiledesmedias.com Contact BIO-UV Group :

Isabelle SOST

06 16 26 05 93

isost@bio-uv.com