BIO UV : Chiffre d'affaires annuel de 51,5 M EUR en forte croissance de +54% dont +16% en organique

Activités Terrestres : forte progression de +70% en 2022, accélérée par la consolidation de Corelec

Activités Maritimes : activité très dynamique en croissance de +31%

BIO-UV Group (Euronext Growth ® - FR001334549 - ALTUV) , spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, publie son chiffre d'affaires annuel consolidé au titre de l'exercice 2022.

Données en M€ - Exercice clos le 31 décembre 2021

(consolidé) 2022

(consolidé) Variation

totale Activités Terrestres 19,6 33,4 +70% Activités Maritimes 13,8 18,1 +31% Chiffre d'affaires total 33,5 51,5 +54%

La société Corelec est consolidée depuis le 1 er novembre 2021.

À l'issue de son exercice 2022, BIO-UV Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 51,5 M€, en forte progression de +54% par rapport à 2021.

À taux de change et périmètre constants (hors consolidation de Corelec), la croissance organique de BIO-UV Group s'est établie à +16% en 2022.

Marqué par une croissance dynamique de l'ensemble de ses activités et le succès de l'intégration de Corelec, l'exercice 2022 a ainsi permis de confirmer le changement de dimension réussi de BIO-UV Group.

Activités Terrestres : forte croissance de +30% à l'Export et de +17% pour Corelec

En France , BIO-UV Group délivre une solide croissance annuelle de +11% en données proforma [1] .

Pour sa première année pleine de consolidation au sein du groupe, Corelec a affiché une activité dynamique en croissance de +17%, qui témoigne d'une intégration réussie et de la mise en œuvre de nombreuses synergies commerciales et industrielles avec BIO-UV Group.

À l' Export , 2022 constitue une très belle année, marquée par une croissance annuelle de +30%, en accélération au 2 nd semestre de bon augure pour 2023.

Activités Maritimes : progression dynamique de +31% en 2022

Le 2 nd semestre 2022 a confirmé la dynamique de forte croissance retrouvée au 1 er semestre.

Sur l'ensemble de l'exercice, la division Maritime enregistre ainsi une progression soutenue de +31% de son activité, avec la commercialisation de plus de 200 systèmes de traitement des eaux de ballast des navires sur l'année.

Le potentiel d'activité de cette division en 2023 et 2024 demeure très important.

Perspectives

Fort d'un chiffre d'affaires annuel en forte croissance, supérieur aux objectifs fixés, BIO-UV Group confirme un niveau de rentabilité élevé au titre de l'exercice 2022 avec une marge d'EBITDA [2] consolidé qui devrait s'établir au-delà de 15% , contre 11,7% en 2021.

Au 24 janvier 2023, le carnet de commandes de BIO-UV Group s'établissait à 10,0 M€, dont 9,1 M€ de commandes à livrer sur 2023 (3,6 M€ au titre de la division Maritime et 5,5 M€ pour la division Terrestre).

Les objectifs financiers pour l'exercice 2023 seront dévoilés à l'occasion de la publication des résultats annuels 2022, le 3 avril prochain.

Benoit Gillmann, Fondateur & Président - Directeur général de BIO-UV Group, déclare :

« 2022 marque une nouvelle année de très forte croissance pour BIO-UV Group, tant pour les activités Terrestres que pour la division Maritime. Le navire BIO-UV Group maintient le cap d'une forte croissance en dépit d'une mer agitée (contexte économique et géopolitique, difficultés d'approvisionnement, hausse des prix, etc.) grâce à l'implication et l'efficacité de tous ses collaborateurs.

Au final, les objectifs sont pleinement atteints et même dépassés : 51,5 M€ de chiffre d'affaires , alors que nous nous étions fixé l'ambition d'atteindre le chiffre symbolique de 50 M€ très largement

au-delà de la feuille de route annoncée en 2018 lors de l'introduction en Bourse, et une marge d'EBITDA qui sera annoncée le 3 avril prochain, qui devrait s'inscrire au-delà de 15% , contre 11,7% un an plus tôt !

Le pilotage opérationnel de BIO-UV Group est désormais largement assuré par Laurent-Emmanuel Migeon, Directeur général délégué, présent à ce poste et à mes côtés depuis cinq ans et qui supervise également Corelec, et Simon Marshall, dans le Groupe depuis plus de trois ans en tant que Directeur général adjoint, qui dirige notre filiale Triogen en Écosse et toute l'activité Export du groupe.

Toute l'équipe entend maintenir le cap d'une croissance soutenue, organique et externe,

et prépare les prochaines étapes du développement. Plus que jamais nous entendons mettre l'accent sur nos axes stratégiques : récréatif, réutilisations des eaux usées (« REUSE »), maritime, aquaculture et industrie.

Les enjeux et les besoins sur le traitement et l'assainissement de l'eau sont immenses, vitaux et urgents ! »

Agenda financier

Publications Dates Résultats annuels 2022 3 avril 2023 Chiffre d'affaires semestriel 2023 19 juillet 2023 Résultats semestriels 2023 20 septembre 2023 Chiffre d'affaires annuel 2023 24 janvier 2024 Résultats annuels 2023 3 avril 2024

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext ® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Contacts :

BIO-UV Group

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com Relations investisseurs

Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Relations presse

Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

[1] en intégrant la société Corelec sur la totalité de l'exercice 2021 (du 1 er janvier au 31 décembre 2021)

[2] EBITDA : Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises.

