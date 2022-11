BIO UV : BIO-SEA équipe le MSC World Europa, 1er navire de la série " World Class " de MSC Croisières construit aux Chantiers de l'Atlantique, d'un système de traitement des eaux de ballast

BIO-UV Group (Euronext Growth ® - FR001334549 - ALTUV) , spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, est heureux d'annoncer que le MSC World Europa, le premier paquebot de la série « World Class » de la compagnie MSC Croisières, a été équipé d'un système de traitement des eaux de ballast BIO-SEA.

Le MSC World Europa est un navire de croisière appartenant à la compagnie suisse MSC Croisières, client historique de BIO-UV Group, avec plus de dix systèmes de traitement des eaux de ballast BIO-SEA en commande ou en service notamment sur les navires MSC Bellisima, MSC Meraviglia, MSC Grandiosa et MSC Virtuosa de l'armateur.

Construit aux Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire, MSC World Europa est à sa livraison le plus gros paquebot européen et le 6 ème plus gros paquebot au monde (en tonnage).

Premier d'une série de quatre paquebots jumeaux qui seront tous construits aux Chantiers de l'Atlantique et tous équipés de systèmes BIO-SEA, le MSC World Europa inaugure la nouvelle série « World Class » de navires de la compagnie MSC Croisières.

Le MSC World Europa est équipé de cinq moteurs multi-carburants (Dual-Fuel), pouvant fonctionner alternativement au fioul marin ou au gaz naturel liquéfié (GNL), le combustible le plus propre à ce jour. Ce nouveau navire amiral innovant embarque une pile à combustible et intègre un dispositif de traitement des eaux usées à la pointe de la technologie, ainsi qu'une unité de la série BIO-SEA B pour le traitement des eaux de ballast. Un deuxième navire, le MSC World America, est déjà en construction et sera équipé du même système.

Grâce à de nombreuses technologies sophistiquées permettant de réduire l'impact du navire sur l'environnement, le MSC World Europa est le navire le moins émissif en CO 2 par tonneau de jauge de l'ensemble de la flotte mondiale de paquebots et illustre une nouvelle avancée de cette industrie dans la construction de navires de croisière durables.

Benoît Gillmann, Président-Directeur Général du Groupe BIO-UV a déclaré : « Nous sommes ravis que les Chantiers de l'Atlantique aient une nouvelle fois fait confiance aux performances de la technologie UV BIO-SEA pour traiter les eaux de ballast des navires en construction. Nous entretenons une longue relation avec les Chantiers de l'Atlantique depuis plus de dix ans et sommes donc ravis de nous associer à ce constructeur naval pour ce nouveau navire amiral de la compagnie MSC Croisières. Cette construction et celles à venir sont une illustration du partenariat étroit qui nous unit aux Chantiers de l'Atlantique dans la performance des technologies propres de BIO-UV Group. »

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext ® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

