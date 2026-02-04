Bio-Techne progresse grâce à des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions

4 février - ** Les actions de la société de biotechnologie Bio-Techne TECH.O augmentent de 2,12 % à 66 dollars avant bourse

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 295,9 millions de dollars, dépassant les estimations de 290,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice trimestriel ajusté de 46 cents dépasse les estimations de 43 cents

** TECH a chuté de 18,35 % en 2025