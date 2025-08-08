BIO-Key International Inc devrait afficher une perte de 15 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* BIO-Key International Inc BKYI.OQ BKYI.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 12 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Holmdel dans le New Jersey devrait déclarer une augmentation de 49,0% de ses revenus à 1,7 million de dollars contre 1,14 million de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour BIO-Key International Inc est une perte de 15 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs des équipements électroniques et des pièces détachées est également "Acheter"

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour BIO-Key International Inc est de 2,00 $, soit environ 62 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,76 $

8 août - Ce résumé a été généré par la machine le 8 août à 13:24 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou commentaire, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)