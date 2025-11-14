 Aller au contenu principal
Binah Capital s'envole après avoir enregistré des bénéfices au troisième trimestre
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions de la société de gestion de patrimoine Binah Capital BCG.O ont bondi de 32 % à 1,88 $ ** Tard jeudi, BCG a annoncé un bénéfice de ~1,8 million de dollars au troisième trimestre, contre une perte nette de 1,2 million de dollars un an plus tôt

** Le revenu total a augmenté de 9,5% pour atteindre 46,2 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, les actifs sous gestion ayant bondi de 11% ** L'année dernière, Wentworth Management Services a fusionné avec Kingswood Acquisition Corp pour former Binah Capital

** À la dernière clôture, l'action de BCG était en baisse de 51,5 % depuis le début de l'année.

