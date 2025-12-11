Billy Gifford, directeur général d'Altria, prendra sa retraite en mai ; Salvatore Mancuso, directeur financier, lui succédera

Billy Gifford, qui dirige le fabricant de Marlboro depuis 2020, restera consultant

La nomination du directeur financier fait suite à un processus englobant des candidats internes et externes

Altria est le dernier en date d'une série d'entreprises de consommation à changer de directeur général

Le nouveau patron est confronté à toute une série de défis

Altria MO.N a déclaré jeudi que le directeur général Billy Gifford, qui a dirigé le géant du tabac depuis 2020, prendrait sa retraite en mai et serait remplacé par le directeur financier Salvatore Mancuso.

Billy Gifford prévoit de rester consultant après son départ à la retraite, au moins jusqu'à la fin de l'année 2026. Salvatore Mancuso, qui a rejoint l'entreprise en 1990 et occupe le poste de directeur financier depuis cinq ans, prendra en charge les efforts turbulents déployés par le fabricant de Marlboro pour compenser la baisse des ventes de cigarettes par des revenus provenant de nouveaux produits tels que les vapes.

Kathryn McQuade, présidente du conseil d'administration d'Altria, a déclaré que l'élection de Salvatore Mancuso était le résultat d'un plan de succession à long terme qui a exploré des candidats internes et externes.

"Nous pensons que Sal possède une connaissance approfondie du secteur, une compréhension aiguë des défis et des opportunités d'Altria, ainsi qu'un engagement envers nos objectifs d'entreprise pour 2028", a-t-elle déclaré.

Les objectifs d'Altria comprennent un taux de croissance annuel composé à un chiffre pour les bénéfices en 2028, l'entrée dans au moins cinq catégories de produits sans nicotine d'ici cette année-là et, initialement, l'objectif d'augmenter les volumes américains de produits de remplacement du tabac de 35 % par rapport aux niveaux de 2022.

Toutefois, ce dernier objectif a été réexaminé , car Altria et ses rivaux luttent contre la concurrence d'un marché en plein essor pour les e-cigarettes sans licence, principalement en provenance de Chine.

LE DÉPART À LA RETRAITE DE BILLY GIFFORD FAIT SUITE À UNE SÉRIE DE CHANGEMENTS DE DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Billy Gifford est le dernier d'une série de directeurs généraux de sociétés de biens de consommation à quitter ou à être démis de leurs fonctions, des changements de dirigeants ayant également eu lieu chez Diageo DGE.L , Nestlé

NSESN.S , Coca-Cola KO.N et d'autres.

Altria a déclaré que Heather Newman, une initiée, succéderait à Salvatore Mancuso au poste de directeur financier.

Outre la concurrence des produits de vapotage non réglementés, Altria est aux prises avec des procès qui ont bloqué les importations de sa marque clé de vapotage NJOY, des défis réglementaires et des pressions sur son activité principale de tabac, car certains fumeurs à court d'argent abandonnent des marques coûteuses comme Marlboro pour des marques moins chères.

Le tabac représente toujours la majorité des revenus et des bénéfices d'Altria, mais il est en déclin à long terme aux États-Unis, et la société a prévu un bénéfice annuel largement inférieur aux attentes du marché à la fin du mois d'octobre.