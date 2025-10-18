BillionToOne vise une valorisation de plus de 2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

La société de diagnostic moléculaire BillionToOne BLLN.O a déclaré vendredi qu'elle visait une valorisation de 2,42 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis.

La société basée à Menlo Park, en Californie, cherche à lever jusqu'à 211,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse en proposant 3,8 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 49 et 55 dollars.

L'offre intervient dans un contexte de reprise de l'activité d'introduction en bourse aux États-Unis, inversant le ralentissement observé au début de l'année, lorsque l'incertitude liée à la politique commerciale a freiné l'élan.

Malgré la fermeture du gouvernement américain, les entreprises peuvent profiter d'une disposition qui permet à leurs enregistrements de prendre effet automatiquement , ce qui implique de fixer le prix de l'introduction en bourse 20 jours avant la cotation au lieu de le finaliser la veille.

BillionToOne développe des tests de diagnostic moléculaire - notamment un dépistage prénatal non invasif et une biopsie liquide - pour les maladies.

La société a déposé une demande d'introduction en bourse au début du mois et a déclaré un chiffre d'affaires de 125,5 millions de dollars pour le premier semestre 2025, contre 69 millions de dollars pour la même période de l'année précédente.

La société sera cotée au Nasdaq sous le symbole "BLLN".

J.P. Morgan, Wells Fargo et William Blair figurent parmi les preneurs fermes de l'offre.