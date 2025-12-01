BillionToOne bénéficie d'une couverture optimiste, les analystes signalant la croissance des tests prénataux et des tests de dépistage du cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street, qui ont agi en tant que souscripteurs principaux pour l'introduction au Nasdaq de BillionToOne

BLLN.O le mois dernier , ont commencé à couvrir la société de diagnostic lundi avec des opinions largement optimistes, soulignant sa technologie avancée et ses perspectives de croissance dans les tests prénataux et les tests de dépistage du cancer.

Les actions de BillionToOne étaient à 130,18 dollars vendredi, en hausse d'environ 117 % par rapport à leur prix d'introduction en bourse de 60 dollars, ce qui valorise la société basée à Menlo Park à 5,91 milliards de dollars. La société a levé 273 millions de dollars dans le cadre d'une offre élargie le mois dernier, en vendant 4,55 millions d'actions au-dessus de la fourchette de 49 à 55 dollars par action qu'elle s'était fixée.

Les analystes ont souligné que l'avantage de la société en tant que pionnière dans le domaine du dépistage prénatal et la solidité de son portefeuille de produits oncologiques constituaient les principaux moteurs de la croissance à long terme.

Les analystes de Piper Sandler ont attribué une note "surpondérée" avec un objectif de prix de 150 dollars, décrivant les produits de biopsie liquide en oncologie de BillionToOne comme "changeant la donne" pour la sélection et le suivi des thérapies.

J.P. Morgan a fait écho à cet optimisme, affirmant que le pipeline de l'entreprise, y compris un test de maladie résiduelle minimale sans tissu attendu en 2026, est un moteur de croissance clé à long terme.

Cependant, Jefferies, qui a attribué la note "hold" à l'action, a déclaré que les actions reflètent beaucoup de croissance future. Il a noté que si la technologie de BillionToOne est solide, le succès des tests de dépistage du cancer prendra du temps.

J.P. Morgan, Piper Sandler, Jefferies et William Blair ont agi en tant que souscripteurs principaux de l'offre.

BillionToOne rejoint une vague d'entreprises du secteur de la santé qui ont fait appel aux marchés publics cette année, notamment Caris Life Sciences

CAI.O , dont les actions se négociaient 21,57 % au-dessus du prix d'émission à partir de vendredi.

Fondée en 2016, BillionToOne développe des tests sanguins prénataux et oncologiques non invasifs en utilisant une technologie EXCLUSIF de séquençage de nouvelle génération à molécule unique.

Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de près de 82 % au cours du semestre clos le 30 juin par rapport à l'année précédente, et le bénéfice brut a plus que doublé au cours de la même période.