 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 055,57
-0,83%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BillionToOne bénéficie d'une couverture optimiste, les analystes signalant la croissance des tests prénataux et des tests de dépistage du cancer
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street, qui ont agi en tant que souscripteurs principaux pour l'introduction au Nasdaq de BillionToOne

BLLN.O le mois dernier , ont commencé à couvrir la société de diagnostic lundi avec des opinions largement optimistes, soulignant sa technologie avancée et ses perspectives de croissance dans les tests prénataux et les tests de dépistage du cancer.

Les actions de BillionToOne étaient à 130,18 dollars vendredi, en hausse d'environ 117 % par rapport à leur prix d'introduction en bourse de 60 dollars, ce qui valorise la société basée à Menlo Park à 5,91 milliards de dollars. La société a levé 273 millions de dollars dans le cadre d'une offre élargie le mois dernier, en vendant 4,55 millions d'actions au-dessus de la fourchette de 49 à 55 dollars par action qu'elle s'était fixée.

Les analystes ont souligné que l'avantage de la société en tant que pionnière dans le domaine du dépistage prénatal et la solidité de son portefeuille de produits oncologiques constituaient les principaux moteurs de la croissance à long terme.

Les analystes de Piper Sandler ont attribué une note "surpondérée" avec un objectif de prix de 150 dollars, décrivant les produits de biopsie liquide en oncologie de BillionToOne comme "changeant la donne" pour la sélection et le suivi des thérapies.

J.P. Morgan a fait écho à cet optimisme, affirmant que le pipeline de l'entreprise, y compris un test de maladie résiduelle minimale sans tissu attendu en 2026, est un moteur de croissance clé à long terme.

Cependant, Jefferies, qui a attribué la note "hold" à l'action, a déclaré que les actions reflètent beaucoup de croissance future. Il a noté que si la technologie de BillionToOne est solide, le succès des tests de dépistage du cancer prendra du temps.

J.P. Morgan, Piper Sandler, Jefferies et William Blair ont agi en tant que souscripteurs principaux de l'offre.

BillionToOne rejoint une vague d'entreprises du secteur de la santé qui ont fait appel aux marchés publics cette année, notamment Caris Life Sciences

CAI.O , dont les actions se négociaient 21,57 % au-dessus du prix d'émission à partir de vendredi.

Fondée en 2016, BillionToOne développe des tests sanguins prénataux et oncologiques non invasifs en utilisant une technologie EXCLUSIF de séquençage de nouvelle génération à molécule unique.

Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de près de 82 % au cours du semestre clos le 30 juin par rapport à l'année précédente, et le bénéfice brut a plus que doublé au cours de la même période.

Valeurs associées

BILLIONTOONE RG-A
130,1800 USD NASDAQ +1,82%
CARIS
25,5300 USD NASDAQ +1,75%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/12/2025 à 12:41:43.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank