Bill Ackman envisage l'introduction en bourse du fonds spéculatif Pershing au début de 2026, selon le FT

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

L'investisseur milliardaire Bill Ackman souhaite introduire en bourse la société de fonds spéculatifs Pershing Square Capital Management au début de l'année prochaine, a rapporté le Financial Times vendredi, citant deux personnes informées de l'affaire.

Les pourparlers en vue de la cotation en bourse en sont à un stade préliminaire et pourraient finalement être retardés ou ne pas déboucher sur une offre publique, en fonction des conditions du marché, selon le rapport.

Après avoir connu la saison automnale la plus active depuis quatre ans, le processus d'introduction en bourse aux États-Unis a été perturbé par la plus longue paralysie jamais observée à Washington.

Toutefois, les analystes s'attendent à ce que les cotations reprennent de la vigueur grâce à la baisse des taux d'intérêt et à l'envolée des marchés boursiers.