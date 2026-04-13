Bill Ackman donne le coup d'envoi de l'introduction en bourse combinée de Pershing Square et d'un nouveau fonds

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(Ajout du contexte au paragraphe 2 et de détails sur Pershing Square USA au paragraphe 7)

Pershing Square, la société de Bill Ackman, a donné le coup d'envoi d'une tournée de présentation pour les introductions en bourse aux États-Unis de la société de gestion de l'investisseur milliardaire et d'un nouveau fonds, ce lundi.

Ce lancement intervient dans un marché agité après que les négociations du week-end entre les États-Unis et l'Iran n'ont pas abouti à un accord pour mettre fin à la guerre qui en est à sa septième semaine.

Le nouveau fonds, Pershing Square USA, espère lever entre 5 et 10 milliards de dollars grâce à l'introduction en bourse et à un placement privé. Le fonds vend des actions au prix de 50 dollars l'unité.

Il a obtenu 2,8 milliards de dollars d'engagements dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs tels que des family offices, des fonds de pension et des compagnies d'assurance. Les investisseurs recevront 30 actions de Pershing Square pour 100 actions achetées dans le nouveau fonds.

M. Ackman avait déjà tenté d'introduire le nouveau fonds en bourse en 2024, mais il avait annulé le lancement quelques jours avant la date prévue en raison d'une série d'obstacles.

L'investisseur milliardaire a fondé le fonds spéculatif Pershing Square Capital Management en 2004. Il investit dans une douzaine d'actions - telles qu'Amazon et Uber - et est surtout connu pour ses campagnes d'activisme.

Pershing Square USA devrait imiter le fonds spéculatif existant d'Ackman et investira dans 12 à 15 sociétés sous-évaluées cotées en Amérique du Nord. Le fonds offrira un accès plus rapide au capital et ne facturera pas de commissions de performance afin d'attirer un plus grand nombre d'investisseurs.

Pershing Square USA sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "PSUS", et Pershing Square sous le symbole "PS".

"Une introduction en bourse importante et réussie de PSUS contribuera probablement aussi à notre succès dans le lancement d'autres sociétés d'investissement à capital fixe", a déclaré M. Ackman dans une lettre adressée le mois dernier aux investisseurs de Pershing Square, annonçant l'introduction en bourse combinée.

Citigroup, UBS Investment Bank, BofA Securities, Jefferies et Wells Fargo Securities sont les coordinateurs mondiaux et les teneurs de livres de l'introduction en bourse combinée.