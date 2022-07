Bilendi : Forte croissance au 2ème trimestre 2022 : +50,6% (+10,2% en pro-forma)

Paris, le 26 juillet 2022 - Bilendi, un leader européen des technologies et des données pour les études, annonce la publication de son chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2022 et en cumul au premier semestre 2022.



Au titre du deuxième trimestre 2022, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 15,6 M€, en progression de +50,6% par rapport au deuxième trimestre 2021, inscrivant ainsi son 8ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. En proforma, comme si l’acquisition de Respondi AG avait été réalisée au 1er janvier 2021, le chiffre d’affaires ressort en hausse de +10,2%.



L’activité à l’international (78% de l’activité) a une fois encore été au cœur de cette bonne dynamique, avec un chiffre d’affaires de 12,1 M€, en progression de +53,5%. Le Groupe bénéficie d’une présence renforcée en Europe avec l’ouverture d’un nouveau bureau au Pays-Bas et d’une visibilité accrue en Allemagne, où Bilendi figure comme l’un des acteurs incontournables du premier marché d’Europe continentale .