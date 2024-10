Bilendi : Des résultats semestriels 2024 en forte progression

Paris, le 2 octobre 2024 – Bilendi, l’un des leaders européens des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché, annonce la publication de ses résultats semestriels 2024 en forte progression sur la période.

Les comptes semestriels 2024, arrêtés lors d’un Conseil d’administration qui s’est tenu le 30 septembre 2024, ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes.



Chiffre d’affaires en hausse de +3,6% au 1er semestre 2024

Au titre du premier semestre 2024, le chiffre d’affaires atteint 30,6 M€, en croissance de +3,6% (+3,1% à taux de change constant) par rapport au 1er semestre 2023.

A l’international, (77% des ventes), le chiffre d’affaires s’établit à 23,5 M€, en hausse de +3,3% par rapport au S1 2023 (+3,1% à taux de change constant). Parmi les régions les plus dynamiques, on retrouve la zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) qui constitue la principale source de revenus du Groupe, les pays du nord de l’Europe tels que la Belgique et les Nordics, ainsi que les nouveaux pays comme les Pays-Bas et l’Espagne.

En France, le chiffre d’affaires s’élève à 7,1 M€, enregistrant une croissance de +4,7% par rapport au S1 2023, confirmant ainsi sa dynamique positive depuis plusieurs trimestres.