Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Inventiva conclu avec Kepler Cheuvreux

Daix (France), New York (New York, Etats-Unis), le 31 juillet 2025 – Inventiva (Euronext Paris and Nasdaq: IVA) (la "Société"), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique ("NASH") et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux.

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la Société confié à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Espèces : 428 212,57 euros

Nombre d’actions : 84 532 titres Inventiva

Nombre de transactions exécutées à l’achat sur le semestre : 1 642

Nombre de transactions exécutées à la vente sur le semestre : 1 878

Volume échangé à l’achat sur le semestre : 267 584 titres Inventiva pour 744 692,94 euros

Volume échangé à la vente sur le semestre : 296 504 titres Inventiva pour 819 771,51 euro

Il est rappelé que, lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Espèces : 349 630,55 euros

Nombre d’actions : 113 452 titres Inventiva

Nombre de transactions exécutées à l’achat sur le semestre : 1 281

Nombre de transactions exécutées à la vente sur le semestre : 1 366

Volume échangé à l’achat sur le semestre : 215 444 titres Inventiva pour 477 452,69 euros

Volume échangé à la vente sur le semestre : 231 651 titres pour 538 913,35 euros

Il est rappelé que, lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Espèces : 163 510,42 euros

Nombre d’actions : 34 063 titres Inventiva



Achats Ventes

Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 1 642 267 584 744 692,94 1 878 296 504 819 771,51 02/01/2025 12 2 741 5 865.74 12 1 487 3 211.92 03/01/2025 3 485 1 033.05 9 1 320 2 811.60 06/01/2025 1 15 31.80 5 930 1 990.20 07/01/2025 - - - 10 1 750 3 780.00 08/01/2025 4 700 1 498.00 11 1 500 3 240.00 09/01/2025 8 1 050 2 236.50 5 864 1 857.60 10/01/2025 2 85 181.90 6 276 593.40 13/01/2025 7 915 1 939.80 8 732 1 566.48 14/01/2025 2 244 519.72 17 2 641 5 783.79 15/01/2025 9 1 266 2 772.54 4 750 1 657.50 16/01/2025 10 1 511 3 248.65 - - - 17/01/2025 2 229 485.48 2 500 1 080.00 20/01/2025 4 500 1 060.00 4 714 1 520.82 21/01/2025 2 500 1 065.00 6 786 1 682.04 22/01/2025 10 798 1 683.78 2 310 657.20 23/01/2025 - - - 75 14 338 34 267.82 24/01/2025 5 750 1 732.50 8 1 965 4 637.40 27/01/2025 14 2 791 6 223.93 12 1 000 2 270.00 28/01/2025 10 1 459 3 195.21 - - - 29/01/2025 13 2 000 4 320.00 6 1 000 2 180.00 30/01/2025 1 250 560.00 61 9 289 21 457.59 31/01/2025 1 41 95.12 11 1 567 3 713.79 03/02/2025 10 1 459 3 384.88 12 2 143 5 036.05 04/02/2025 5 500 1 155.00 11 1 000 2 330.00 05/02/2025 1 15 34.95 5 1 000 2 340.00 06/02/2025 6 1 026 2 380.32 5 252 589.68 07/02/2025 8 1 209 2 792.79 8 316 736.28 10/02/2025 12 2 000 4 580.00 1 1 2.33 11/02/2025 18 2 516 5 610.68 6 1 000 2 240.00 12/02/2025 5 500 1 110.00 9 1 323 2 963.52 13/02/2025 2 500 1 125.00 7 1 177 2 648.25 14/02/2025 - - - 12 1 751 3 992.28 17/02/2025 - - - 14 1 249 2 847.72 18/02/2025 - - - 25 3 931 9 159.23 19/02/2025 1 250 600.00 21 3 836 9 359.84 20/02/2025 1 250 605.00 7 583 1 428.35 21/02/2025 6 1 500 3 795.00 46 8 696 22 261.76 24/02/2025 4 750 2 062.50 52 9 521 26 373.17 25/02/2025 3 669 1 879.89 34 5 500 15 620.00 26/02/2025 4 936 2 808.00 67 9 567 28 892.34 27/02/2025 15 2 750 8 415.00 41 6 752 21 066.24 28/02/2025 40 7 282 21 044.98 12 2 401 6 986.91 03/03/2025 56 8 280 23 018.40 26 3 895 10 944.95 04/03/2025 52 8 933 24 029.77 7 1 700 4 743.00 05/03/2025 19 3 389 8 879.18 15 2 751 7 290.15 06/03/2025 3 250 665.00 7 1 500 3 990.00 07/03/2025 4 500 1 320.00 45 6 478 17 749.72 10/03/2025 2 464 1 327.04 43 5 576 16 003.12 11/03/2025 30 5 595 15 777.90 4 700 2 023.00 12/03/2025 16 1 789 4 955.53 22 3 264 9 106.56 13/03/2025 37 4 652 12 699.96 3 674 1 853.50 14/03/2025 8 1 000 2 700.00 10 2 026 5 490.46 17/03/2025 3 85 234.60 18 3 500 9 695.00 18/03/2025 10 1 925 5 332.25 8 1 001 2 812.81 19/03/2025 6 1 068 2 926.32 10 1 789 4 919.75 20/03/2025 10 1 732 4 763.00 8 1 212 3 369.36 21/03/2025 16 1 250 3 437.50 5 790 2 180.40 24/03/2025 12 2 250 6 210.00 9 1 960 5 527.20 25/03/2025 5 1 001 2 722.72 7 1 300 3 575.00 26/03/2025 16 1 806 4 948.44 10 1 470 4 042.50 27/03/2025 7 1 043 2 836.96 8 1 530 4 238.10 28/03/2025 7 750 2 062.50 4 489 1 349.64 31/03/2025 14 2 740 7 425.40 17 2 761 7 565.14 01/04/2025 - - - 20 2 900 8 004.00 02/04/2025 11 2 500 6 925.00 13 2 001 5 602.80 03/04/2025 19 3 817 10 420.41 16 2 556 7 029.00 04/04/2025 27 5 294 13 976.16 - - - 07/04/2025 39 7 250 17 255.00 48 8 247 21 194.79 08/04/2025 6 950 2 565.00 13 2 255 6 156.15 09/04/2025 25 4 343 11 639.24 5 850 2 286.50 10/04/2025 9 2 157 5 737.62 24 3 455 9 293.95 11/04/2025 11 2 250 6 120.00 1 1 2.75 14/04/2025 3 500 1 355.00 51 7 185 20 118.00 15/04/2025 7 1 290 3 637.80 9 1 764 5 027.40 16/04/2025 9 856 2 422.48 10 1 595 4 545.75 17/04/2025 5 566 1 607.44 11 1 500 4 275.00 22/04/2025 1 42 119.70 44 7 682 22 815.54 23/04/2025 11 2 000 6 080.00 40 6 381 20 163.96 24/04/2025 16 4 000 12 600.00 18 2 001 6 363.18 25/04/2025 25 4 750 14 915.00 23 4 000 12 720.00 28/04/2025 6 1 400 4 438.00 21 3 249 10 429.29 29/04/2025 - - - 5 750 2 445.00 30/04/2025 16 2 250 7 222.50 - - - 02/05/2025 1 340 1 098.20 7 540 1 760.40 05/05/2025 18 2 791 8 959.11 19 2 595 8 381.85 06/05/2025 10 1 574 5 021.06 20 2 485 8 001.70 07/05/2025 22 3 396 10 901.16 11 1 125 3 633.75 08/05/2025 42 5 091 16 138.47 - - - 09/05/2025 17 2 434 7 594.08 21 3 500 11 060.00 12/05/2025 28 4 080 13 015.20 24 4 055 13 016.55 13/05/2025 24 4 603 14 867.69 42 6 710 21 807.50 14/05/2025 31 5 018 16 007.42 6 1 241 4 008.43 15/05/2025 75 11 413 34 124.87 - - - 16/05/2025 37 6 597 18 735.48 19 3 002 8 645.76 19/05/2025 34 7 250 20 300.00 23 3 800 10 754.00 20/05/2025 18 3 500 9 835.00 28 5 095 14 469.80 21/05/2025 31 4 251 11 902.80 5 661 1 864.02 22/05/2025 9 2 119 5 848.44 16 2 813 7 848.27 23/05/2025 16 3 130 8 638.80 6 1 277 3 550.06 26/05/2025 - - - 21 3 304 9 317.28 27/05/2025 16 3 000 8 580.00 31 5 500 15 950.00 28/05/2025 12 1 750 5 110.00 5 472 1 387.68 29/05/2025 - - - 19 2 928 8 637.60 30/05/2025 14 2 658 7 761.36 5 768 2 265.60 02/06/2025 8 592 1 699.04 5 750 2 190.00 03/06/2025 5 900 2 592.00 35 7 032 21 025.68 04/06/2025 17 3 002 8 765.84 8 1 391 4 200.82 05/06/2025 18 3 167 9 152.63 20 3 001 8 762.92 06/06/2025 5 1 068 3 139.92 51 6 609 19 694.82 09/06/2025 16 2 811 8 376.78 16 2 750 8 277.50 10/06/2025 14 1 939 5 758.83 6 728 2 162.16 11/06/2025 12 2 495 7 335.30 - - - 12/06/2025 30 3 687 10 729.17 6 1 200 3 516.00 13/06/2025 11 1 726 4 970.88 15 2 250 6 547.50 16/06/2025 12 2 155 6 184.85 3 135 388.80 17/06/2025 16 1 975 5 549.75 7 1 250 3 537.50 18/06/2025 9 1 525 4 254.75 11 1 115 3 188.90 19/06/2025 4 1 000 2 840.00 - - - 20/06/2025 8 2 790 7 867.80 - - - 23/06/2025 57 6 867 18 678.24 1 1 2.73 24/06/2025 12 1 132 3 079.04 3 260 709.80 25/06/2025 38 5 311 14 286.59 6 1 241 3 449.98 26/06/2025 19 2 921 7 740.65 9 1 629 4 349.43 27/06/2025 18 3 117 8 197.71 6 466 1 234.90 30/06/2025 18 3 250 8 612.50 15 2 369 6 396.30

À propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs. La Société évalue actuellement le Lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de Phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA - ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com .

Contacts

Inventiva



Pascaline Clerc, PhD

EVP, Strategy and Corporate Affairs

media@inventivapharma.com

+1 202 499 8937 Brunswick Group

Tristan Roquet Montegon /

Aude Lepreux /

Julia Cailleteau

Relations média

inventiva@brunswickgroup.com



+33 1 53 96 83 83 Westwicke, an ICR Company

Patricia L. Bank

Investor relations

patti.bank@westwicke.com



+1 415 513-1284

