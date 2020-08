Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Inventiva conclu avec Kepler Cheuvreux

Daix (France), le 12 août 2020 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce ce jour le bilan semestriel de son contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux.



Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la Société confié à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



- Espèces : 995 433,00 euros

- Nombre d'actions : 14 361 titres Inventiva



Il est rappelé que, lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



- Espèces : 260 756,07 euros

- Nombre d'actions : 66 839 titres Inventiva



Il est rappelé que, lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



- Espèces : 163 510,42 euros

- Nombre d'actions : 34 063 titres Inventiva