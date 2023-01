Bilan semestriel du contrat de liquidité

Sophia Antipolis, France - Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Median Technologies (FR0011049824 – ALMDT FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2022 :

 22,055 titres

 185,538.38 Euros en espèce

Au cours du second semestre 2022, il a été négocié un total de :



ACHAT 117,811 titres 1,061,433.27 EUR 470 transactions

VENTE 116,724 titres 1,034,869.68 EUR 339 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



 20,968 titres

 214,295.64 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/05/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition :

 4,404 titres

 173,829.64 Euros en espèce

Le tableau journalier de transactions est donné en annexe de ce communiqué.



TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).