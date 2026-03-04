Bigben, GL Events, Savencia... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Bigben Interactive
Bigben Interactive a annoncé avoir obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation auprès du président du Tribunal de commerce de Lille Métropole. Le 25 février dernier, la société, dont le titre avait été suspendu, avait indiqué qu'elle allait déposer une requête aux fins d'ouverture d'une procédure amiable de conciliation auprès du président du tribunal.
GL Events
En 2025, GL events a généré un chiffre d'affaires de 1,721 milliards d'euros en croissance de 5% et de 7% à changes constants. Cette performance s'explique par plusieurs facteurs clés, dont la résilience et la diversification du modèle économique du groupe à travers l'ensemble de ses activités. Grâce à ses investissements et à une gestion rigoureuse des coûts, le groupe poursuit l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle. L'Ebitda progresse de 8% en 2025 à 250 MEUR, soit une marge de 14,5% en hausse de 30 points de base. Le ROC du groupe est en hausse de 16% et atteint 176 MEUR. Cette réussite opérationnelle se traduit également par une amélioration continue du ROCE de 1,9 point vs 2024 et +2,8 points vs 2023.La dette s'élève à 471 MEUR, soit une baisse de 46 MEUR. Le résultat net part du Groupe 2025 est en croissance de 12% à 86 MEUR.
Savencia
Le géant français des produits laitiers livrera ses résultats annuels.
