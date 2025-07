Bigben et Nacon affichent leur optimisme sur leurs perspectives de croissance

(AOF) - Bigben Interactive a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 56,5 millions d'euros pour le premier trimestre, clos fin juin, de son exercice 2025-26, en baisse de 2,4%. Dans le détail, Nacon Gaming a enregistré 31,3 millions d'euros de revenus, en baisse de 2,9% et Bigben Audio/Telco, 25,2 millions d'euros, en baisse de 1,8%. Nacon Gaming a été pénalisé par la chute de 18,8% des ventes d'Accessoires à 10,8 millions d'euros.

Pour le deuxième trimestre 2025-26, Nacon prévoit une croissance de son activité tirée par de nouvelles sorties de jeux, dont Rugby League 26 et Robocop : Rogue City - Unfinished Business. Le jeu Hell is Us, très attendu, totalise déjà près d'un million de wishlists et sera disponible à partir du 4 septembre 2025. Le " Back Catalogue " devrait maintenir un bon niveau d'activité. Le deuxième semestre verra la sortie de près d'une dizaine de titres supplémentaires.

S'agissant de leurs perspectives pour l'exercice 2025-26,, Bigben et Nacon anticipent respectivement une croissance " soutenue " et " forte ".