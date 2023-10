Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bigben: entouré après son CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - Bigben bondit de 9% après l'annonce par le groupe de jeux vidéo et d'accessoires d'un chiffre d'affaires de 64,5 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre 2023-24, en repli de 5,8% en comparaison annuelle, soit un cumul semestriel de 131,1 millions (-5,4%).



Sur le deuxième trimestre (mois de juillet à septembre), le chiffre d'affaires de Nacon gaming s'est contracté de 8% à 32,3 millions d'euros, tandis que celui de l'activité Bigben Audio-Vidéo/Telco a baissé de 3,4% à 32,2 millions.



Compte tenu du rebond de l'activité attendue au second semestre pour Nacon et des perspectives favorables de Bigben Audio-Vidéo/Telco, le groupe confirme viser une croissance forte du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel pour l'exercice 2023-24.





Valeurs associées BIGBEN INTERACTIVE Euronext Paris +6.02%