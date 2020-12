Bigben : "Des guidances annuelle revues en hausse"

Publication des résultats semestriels 2020/21

Bigben fait suite à la publication de son CA S1 2020/21 en octobre dernier de 135,8 M€ (+6,9%) et fait preuve d'une forte résilience avec une nouvelle amélioration de sa marge opérationnelle à 12,5% (vs 10,5% au S1 2019/20) et un ROC de 16,9 M€ (vs 13,4 M€ au S1 2019/20). Le RN ressort à 9,7 M€ (marge nette de 7,2% vs 6,6% au S1 2019/20). Le Groupe relève sa guidance de MOC "supérieure à 10%" pour 2020/21 à "supérieure à 12%" et réitère ses objectifs 2022/23 d'un chiffre d'affaires de 350 M€ et d'une MOC de 13%. Une levée obligataire (échangeable ou non) de 100 M€ maximum La société a mentionné qu'une autorisation d'émission d'obligations échangeables ou non pour un montant de 100 M€ serait demandée lors de la prochaine AGO du 11 décembre. A date, Bigben détenant 77% du capital de Nacon, elle pourrait descendre, à terme, via des obligations échangeables en actions Nacon, à un niveau compris entre 62% et 70% du capital selon nous.

Recommandation

Suite à cette publication et aux ajustements de nos attentes, notre objectif de cours passe à 24,00 € (vs 18,00 €). Nous sommes à l'Achat sur le titre.