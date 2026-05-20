Bientôt la possibilité de payer ses trajets de bus directement en carte bleue à Paris

Les usagers des bus parisiens pourront payer leur trajet en carte bancaire d'ici cet été ( AFP / Julie SEBADELHA )

Les usagers des bus parisiens pourront d'ici l'été payer directement leurs trajets via carte bleue, a indiqué mercredi la présidente de l'autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, Valérie Pécresse.

D'ici l'été, "nous aurons 100% des bus à Paris qui seront équipés de valideurs de carte bleue", a indiqué Mme Pécresse lors d'une conférence de presse suivant l'audition annuelle des opérateurs de transport en Ile-de-France, SNCF et RATP par Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'organisme qu'elle préside.

Sur le réseau ferré des métros, tramways et RER, exploités par la RATP et la SNCF, Mme Pécresse a souligné la prochaine tenue de "discussions" sur la possibilité d'avoir de tels équipements "le plus rapidement possible", en priorité "pour les lignes les plus utilisées par les touristes".

Disant "comprendre" ceux qui désirent un outil "très simple" pour se déplacer en arrivant en Ile-de-France, elle souligne le coût de "100 millions d'euros" induit par l'installation d'une telle solution sur l'ensemble du réseau, notamment pour installer des équipements ou boitiers supplémentaires.

"Il faut savoir qui paiera ce chantier" a-t-elle dit. "On n'a pas encore délibéré sur le sujet, mais c'est un +work in progress+".

"Nous considérons que pour les Franciliens, le pass Navigo, le pass Liberté +" et toutes les solutions de paiement proposées par IDFM sur son appli "sont des solutions beaucoup plus performantes", car elles permettent d'avoir "un service-client totalement personnalisé", a-t-elle fait valoir.

"La carte bleue doit être proposée à ceux qui, confrontés à la difficulté d'acheter des billets, et à la méconnaissance des outils de billettique sur smartphone, veulent avoir quelque chose de plus simple" a-t-elle admis.

Mme Pécresse s'est par ailleurs déclarée "très satisfaite" de la décision modificative de l'autorité de régulation reçue mercredi, qui permet à IDFM de maintenir le paiement direct via le "wallet" (portefeuille numérique) d'Apple.

L'autorité de régulation avait considéré que la vente de titres d'Ile-de-France Mobilités via le "wallet" des iPhones ne respectait pas le cadre réglementaire prévu par la loi mobilités de 2019, en particulier sur le traitement équitable des différents services numériques multimodaux (SNM). IDFM avait fait appel de cette décision.

"Apple n'est plus concerné par la décision de" l'autorité de régulation, "donc nous allons pouvoir préserver un atout fort pour les voyageurs franciliens et les touristes, une innovation marquante permettant l'achat de titres de transport directement sur le wallet d'Apple" a déclaré Mme Pécresse.