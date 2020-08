Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie-Tsikhanouskaïa rencontre lundi le vice-secrétaire d'Etat US Reuters • 22/08/2020 à 17:05









VILNIUS, 22 août (Reuters) - La cheffe de l'opposition biélorusse en exil, Sviatlana Tsikhanouskaïa, va rencontrer lundi le vice-secrétaire d'Etat américain Stephen Biegun en Lithuanie afin d'évoquer la situation en Biélorussie, a indiqué son équipe à Reuters. Stephen Biegun fera étape à Vilnius avant de se rendre à Moscou où il doit s'entretenir avec des responsables russes et tenter de trouver des solutions pacifiques qui permettraient d'éloigner la perspective d'une intervention de Moscou en Biélorussie. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, qui dirige son pays d'une main de fer depuis 26 ans et a été réélu le 9 août au terme d'un scrutin considéré comme truqué par l'opposition, assure pour sa part que la crise politique sera bientôt terminée. Svetlana Tsikhanouskaïa, réfugiée en Lituanie, a exhorté vendredi la population à durcir les grèves pour contraindre Alexandre Loukachenko à organiser une nouvelle élection présidentielle. Dans un entretien à Reuters, elle déclare qu'elle ne se considère pas comme une femme politique, mais comme un symbole de changement permettant d'aboutir à des élections, réaffirmant par ailleurs qu'elle ne serait pas candidate si un nouveau scrutin était organisé. "Le peuple biélorusse a changé cette année. Le peuple biélorusse ne pourra pas l'accepter comme nouveau président, et ne lui permettra pas de le traiter comme avant", a-t-elle déclaré à propos d'Alexandre Loukachenko. "Je suis sûr que tôt ou tard il devra partir." (Andrius Sytas à Vilnius, rédigé par Andrew Osborn, version française Jean-Michel Bélot)

