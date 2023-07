Bic: vise une hausse comprise entre 5 et 7% du CA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 18:13

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,0 % à 1 176,9 ME au 1er semestre 2023 à taux de change constants, de 4,1 % à base comparable et de 13,3 % sur 12 mois glissants.



La marge brute s'est établie à 49,3 %, soit une baisse de 0,4 point. Le résultat net part du groupe ajusté ressort à 126,8 millions d'euros au 1er semestre 2023 (contre 149,7 ME au 1er semestre 2022).



' La croissance du chiffre d'affaires de l'exercice 2023 devrait être comprise entre 5 % et 7 % à taux de change constants, grâce à l'effet combiné de hausses de prix et du mix. Nous prévoyons d'améliorer le résultat d'exploitation ajusté et la marge d'exploitation ajustée de l'exercice 2023, ainsi que la marge brute, des tendances qui seront toutefois partiellement compensées par la poursuite des investissements d'exploitation et le soutien à la marque, pour mener à bien notre ambition Horizon et soutenir une croissance rentable à long terme ' indique le groupe.