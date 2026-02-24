 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BIC s'attend à une amélioration des tendances en CA organique pour 2026
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 18:06

BIC BICP.PA a annoncé mardi s'attendre à une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique en 2026, une légère progression de la marge d'exploitation ajustée, ainsi qu'une génération de flux nets de trésorerie disponible stable.

"2026 sera une année de transition pendant laquelle nous nous efforcerons de simplifier et transformer l'organisation dans le but de générer une croissance durable et rentable pour créer de la valeur à long terme", a dit Rob Versloot, directeur général du groupe, dans un communiqué.

Sur l'année 2025, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 2,09 milliards d'euros, en baisse de 0,9% à taux de change constants, dans un environnement particulièrement difficile aux Etats-Unis.

BIC propose un dividende ordinaire de 2,40 euros par action au titre de l'exercice 2025.

(Rédigé par Mara Vîlcu)

Valeurs associées

BIC
57,2000 EUR Euronext Paris -0,87%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank