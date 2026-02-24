BIC s'attend à une amélioration des tendances en CA organique pour 2026

BIC BICP.PA a annoncé mardi s'attendre à une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique en 2026, une légère progression de la marge d'exploitation ajustée, ainsi qu'une génération de flux nets de trésorerie disponible stable.

"2026 sera une année de transition pendant laquelle nous nous efforcerons de simplifier et transformer l'organisation dans le but de générer une croissance durable et rentable pour créer de la valeur à long terme", a dit Rob Versloot, directeur général du groupe, dans un communiqué.

Sur l'année 2025, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 2,09 milliards d'euros, en baisse de 0,9% à taux de change constants, dans un environnement particulièrement difficile aux Etats-Unis.

BIC propose un dividende ordinaire de 2,40 euros par action au titre de l'exercice 2025.

(Rédigé par Mara Vîlcu)