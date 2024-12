Bic: réalise l'acquisition de Tangle Teezer information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 18:08









(CercleFinance.com) - Bic annonce l'acquisition de Tangle Teezer, une marque de brosses à cheveux démêlantes de haute qualité.



Bic a acquis 100 % de Tangle Teezer pour un montant total d'environ 200 millions d'euros.



Tangle Teezer est une entreprise pionnière en forte croissance et rentable, spécialisée dans les produits capillaires, basée à Londres, au Royaume-Uni.



Tangle Teezer a développé et lancé en 2007 la première brosse à cheveux démêlante au monde, conçue par des experts. Le Groupe offre une gamme unique et brevetée de brosses, permettant aux consommateurs de démêler leurs cheveux tout en les protégeant.



'Son équipe de direction expérimentée a développé une marque reconnue mondialement, solidement établie en Europe et en Amérique du Nord, faisant de Tangle Teezer le leader du marché au Royaume-Uni et un acteur prometteur aux États-Unis' indique le groupe.



Avec plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires estimé en 2024, Tangle Teezer a doublé en taille au cours des 4 dernières années.





