 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 218,43
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bic, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 29 octobre 2025 -
information fournie par AOF 29/10/2025 à 12:05

(AOF) - Bic (-9,44% à 48,90 euros)

"Les résultats de Bic pour le troisième trimestre de l'exercice 2025 sont conformes aux attentes du marché, mais la direction a émis un avertissement sur les résultats pour l'ensemble de l'exercice", résume Alpha Value. Le groupe, qui avait déjà abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires en avril dernier à une fourchette comprise entre +0% et +3%, table désormais sur une évolution négative à taux de change constants, entre -1 et -1,5%. L'action Bic cumule désormais plus de 20% de pertes en Bourse depuis le 1er janvier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points Clés

Numéro 1 mondial dans les briquets avec 55 % de parts de marché, numéro 2 mondial dans les stylos avec 8 % du marché et dans les rasoirs avec 23 % du marché, créé en 1944 ;

- Positionnement défensif avec une offre de « produits de qualité aux meilleurs prix », les ventes, de 2,3 Mds€, se répartissant entre les stylos ou Human expression pour 37 %, les briquets ou Flame for life pour 36 % puis les rasoirs ou Blade excellence ;

- Présence internationale forte en , Europe pour 31 %, Amérique du nord pour 36 %, Amérique latine pour 20 %, le Brésil étant 2 ème marché du groupe, puis l’Afrique-Moyen-Orient pour 7 % ;

- Ambition : rester une entreprise familiale, allier capacité d’innovation et stratégie d’intégration industrielle (9/10èmes des objets Bic produits dans ses usines), avec une marge d’exploitation supérieure à celle des concurrents

- Capital verrouillé par la famille fondatrice Bich (47,3 % du capital et les 2/3 des droits de vote), Edouard Bich présidant depuis le 20 mai le conseil de 12 administrateurs, Gonzalve Bich ayant cédé à Rob Versloot la direction générale le 15 septembre.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Horizon » visant l’efficacité industrielle, logistique et commerciale :

- rationalisation du portefeuille par réduction des références (- 11 % en 2024),

- optimisation au niveau mondial de l’empreinte industrielle et de la chaîne d’approvisionnement -contrats de long terme avec les fournisseurs au nombre élargi, limitation des besoins de transport, constitution de stocks stratégiques,

- campagnes publicitaires innovantes (partenariats avec des chanteurs) et rentables, promotion des produits à forte valeur ajoutée, hausse des prix de vente et montée de l’e-commerce,

- élargissement des marchés via la sous-traitance de lames à haute précision pour d’autres marques, ou l’offre de briquets utilitaires hors tabac,

- diversification : après les tatouages avec l’américain Tattly, acquisition, pour 200 M€, du spécialiste britannique des brosses à cheveux Tangle Teezer (70 M€ de chiffre d’affaires),

- innovation financée à 1,1 % des revenus, dynamique avec + 100 brevets déposés par an- 9,5 % des revenus provenant de produits lancés depuis moins de 5 ans ;

- Stratégie environnementale 2025 « writing the future together » :

- réduction de 50 %des émissions de CO2 pour le scope 1, 100 % pour le scope 2 et 50 % pour les fournisseurs,

- élargissement des marchés via la sous-traitance de lames à haute précision pour d'autres marques ou l'offre de briquets utilitaires hors tabac

- diversification : après les tatouages avec l'américain Tattly, acquisition, pour 200 M€ du spécialiste britannique des brosses à cheveux Tangle Teezer (70 M€ de chiffre d'affaires)

- innovation financée à 1,1% des revenus, dynamique avec + 100 brevets déposés par an -9,5% des revenus provenant de revenus lancés depuis moins de 5 ans ;

-Stratégie environnementale 2025 "writing the future together"

- réduction de 50% des émissions de CO2 pour le scope 1, 100% pour le scope 2 et 50% pour les fournisseurs,

-Stratégie environnementale 2025 "writing the future together" :

-réduction de 50% des émissions de CO2 pour le scope 1, 100% pour le scope 2et 50% pour les fournisseurs

100 % d’énergies renouvelables, éco-circularité via les emballages et plastiques recyclés,

- programmes de rachats d’actions à impact environnemental ;

- Capacité à surperformer un marché mondial en baisse modérée, hors Inde et Amérique latine ;

- Bilan très sain : 1,8 Md€ de capitaux propres mais, à fin juin, forte diminution de la position nette de trésorerie de 21 M€.

Défis

- Diversité des marges entre branches, les briquets étant les plus rentables (32,9 % de marge opérationnelle devant les rasoirs et les stylos ;

- Reprise des ventes de briquets ( 50 % du marché mondial) dans un marché très concurrentiel subissant une morosité persistante aux Etats-Unis ; Concurrence forte, notamment d’Asie, dans les briquets (50 % du marché mondial et morosité persistante aux Etats-Unis ;

- Face aux tarifs douaniers américains : appui sur les savoir-faire renforcés par le plan Horizon : optimisation de sa chaîne d’approvisionnement et de l’empreinte industrielle et limitation des besoins de transport ;

- Après un repli de 7 % du chiffre d’affaires au 1 er trimestre, objectifs 2025 confirmés : croissance à taux de change constant, entre 0 et 3 % des revenus, marge opérationnelle effritée à 15 % et génération de trésorerie de + 240 M€ ;

- Dividende 2024 de 3,08 € et programme de rachat d’actions de 40 M€ au plus.

Valeurs associées

BIC
49,1500 EUR Euronext Paris -8,98%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2025 à 12:05:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank