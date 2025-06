Bic: démission du directeur financier information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Bic annonce que son directeur financier Chad Spooner a décidé de quitter ses fonctions à compter du 11 juillet afin de saisir une nouvelle opportunité professionnelle, après cinq années 'au cours desquelles il a joué un rôle majeur dans l'exécution réussie du Plan Horizon'.



Le fabricant de rasoirs, stylos et briquets jetables précise qu'il sera remplacé temporairement par Chris Dayton, vice-président planification et analyse financière, qui assurera ses responsabilités jusqu'à la nomination d'un successeur permanent.





Valeurs associées BIC 53,500 EUR Euronext Paris 0,00%