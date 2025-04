Bic abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires 2025 à cause des Etats-Unis

Gonzalve Bich (g)le 7 août 2024 à New York ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP / MIKE COPPOLA )

Bic , le groupe français de stylos, briquets et rasoirs en plastique jetables, a abaissé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires pour 2025, en raison des difficultés rencontrées depuis le début de l'année, en particulier aux Etats-Unis.

"La croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants devrait désormais être comprise entre +0% et +3% en 2025 (contre une croissance initialement comprise entre +4% et +6%), a indiqué le groupe, invoquant "la détérioration de l'environnement macroéconomique qui entraîne une baisse plus importante que prévue" des résultats depuis le début de l'année, "en particulier aux États-Unis", d'ordinaire premier marché du groupe, dépassé sur le trimestre par l'Europe.

"Ces perspectives ne tiennent pas compte des effets possibles de l'environnement commercial fluctuant, en particulier des modifications des droits de douane américains", ajoute le groupe en référence à la guerre commerciale déclenchée outre-atlantique par l'administration Trump.

“Dans un environnement commercial fluctuant, marqué par une baisse de la confiance des consommateurs et l'incertitude liée aux droits de douane aux Etats-Unis, nos catégories ont été impactées par une baisse plus forte qu'anticipée au 1er trimestre", a déploré le directeur général du groupe, Gonzalve Bich, cité dans le communiqué.

Le chiffre d'affaires publié du groupe, qui prend en compte les variations des taux de change, a en effet reculé au premier trimestre de 8,3% par rapport à la même période en 2024, à 478,4 millions d'euros.

En Amérique du Nord, le premier marché du groupe, il a reculé de 12,5% à 166,8 millions d'euros.

La division briquets du groupe, la plus importante en chiffre d'affaires, subit la plus forte baisse au premier trimestre, -17,1% à 171,7 millions d'euros, alors que la division stylos à bille a reculé de près de 12% à 153,1 millions d'euros.

Les rasoirs jetables, eux, ont progressé de 9,4% à 145 millions d'euros.

Concernant sa gouvernance, le groupe, qui a annoncé le prochain départ de son directeur général Gonzalve Bich, petit-fils du fondateur, a annoncé mercredi son intention de proposer à la présidence du conseil d'administration, Edouard Bich, actuellement représentant de la holding familiale MBD au Conseil d'administration.