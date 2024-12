Bic: à la recherche de son futur directeur général information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - Bic fait savoir que son Conseil d'Administration et son directeur général, Gonzalve Bich, ont lancé un processus de transition visant à nommer un nouveau directeur général d'ici au 30 septembre 2025, alors que s'achèvent les mandats de Gonzalve Bich.



Ce dernier poursuivra ses fonctions jusqu'à son départ, assurant une transition progressive, avant de devenir 'Senior Advisor'.



Le Conseil d'Administration de Bic a ainsi créé un comité de succession dont fera partie Gonzalve Bich.



Bic rappelle qu'au cours de son mandat, Gonzalve Bich -qui représente la troisième génération de la famille Bich à occuper le poste de DG- a fait passer le chiffre d'affaires du Groupe à plus de 2 milliards d'euros avec un taux d'innovation à 10%, tout en simplifiant l'empreinte industrielle du Groupe et en faisant du développement durable 'une priorité stratégique et opérationnelle'.







Valeurs associées BIC 61,60 EUR Euronext Paris -0,32%