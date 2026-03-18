BHP nomme Brandon Craig au poste de directeur général

par Melanie Burton

BHP BHP.AX a nommé mercredi Brandon Craig au poste de directeur général, succédant ainsi à Mike Henry, qui occupait ce poste depuis plus de six ans.

Brandon Craig, 53 ans, occupait les fonctions de directeur de la division "Amériques" du groupe et a dirigé pendant trois ans les activités liées au minerai de fer en Australie-Occidentale, ce qui lui a permis d'acquérir une expérience de haut niveau dans les deux principaux secteurs d'activité de BHP.

"Il a dirigé la division minerai de fer, et (la division) Amériques est probablement la division qui sera la plus importante pour BHP dans les années à venir", a dit Andy Forster, qui travaille pour Argo Investments à Sydney. "Je dois dire qu'il est vraiment impressionnant."

Cette nomination en a surpris certains, alors que des sources avaient déclaré en fin d'année dernière que Mike Henry avait encore beaucoup d'énergie à consacrer à ce rôle.

BHP est l'un premier producteur mondial de cuivre, métal essentiel à la transition énergétique, notamment grâce à la mine d'Escondida, au Chili.

(Avec Roshan Thomas; version française Camille Raynaud)